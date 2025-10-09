»³ËÜÍ³¿¤Î¡È±ê¾å¡É¤ÏÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤Î¤»¤¤¡©¡¡µå³¦ºÇÄã¡Ö-18¡×¡ÄLA¥á¥Ç¥£¥¢µ¿Ìä¡Ö¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¹¥ß¥¹¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°»ØÉ¸¤ÏÄ¾¶á2Ç¯´Ö¤ÇMLBºÇÄã
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 8¡¼2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë2-8¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬4.0²ó3¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹ßÈÄ¡£ÂÇÀþ¤â¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇLAÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤¬¥¹¥¿¥á¥óÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï3²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4²óÀèÆ¬¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë2¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿96.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢Èôµ÷Î¥455¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó138.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç2¼ºÅÀ¡£Â³Åê¤·¤¿5²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¡¢¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¡£4²ó0/3¡¢67µå¤òÅê¤²¤Æ6°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤â2²ó5¼ºÅÀ¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï8¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤³2Àï¤ÏÂç¿Í¤·¤«¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤¬´°Á´¤Ë¤ªÌÜ³Ð¤á¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Âè4Àï¤Î¹ÔÊý¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¹¤ÎÇÛµå¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬Êá¼ê¤Ç¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡Ä¡ÄÂ®µå¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµ¼Ô¡£¡Ö¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬Êá¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢Åê¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë»î¹ç¤ÎÊýÅê¼ê¿Ø¤¬¿ïÊ¬¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥ß¥¹¡Ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡Ë¤Ïµå³¦¤ÇºÇÄã¤À¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥ß¥¹¤ÎÇÛµå¤¬°¤«¤Ã¤¿¤É¤¦¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢MLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥ß¥¹¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°»ØÉ¸¤Ïº£µ¨¡Ö-10¡×¤ÇÊá¼ê57¿ÍÃæ¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤Î56°Ì¡£Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡Ö-18¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ï¡¼¥¹¥È¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÝ¤É¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¡¢µÕ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤·¤Ã¤«¤êÈ½Äê¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ß¥¹¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë