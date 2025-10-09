実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が9日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）にリモートで生出演し、高市早苗新総裁（64）が選出された自民党総裁選を振り返った。

先月27日には、5人の候補を集め、YouTubeで生配信された討論会「ひろゆきと語る夜 ＃変われ自民党 日本の未来を語れ！自民党総裁選」でMCを務めたひろゆき氏。5人の候補にステマ問題、英語での質疑応答など、切れ味鋭い質問を次々とぶつけた。それぞれの理念や人間性をあぶり出し、「普通の人が聞かないことを聞けるのはおもしろいなと思いました」と感想を話していた。

この経験を踏まえながら、総裁選の結果について問われたひろゆき氏は「前から言ってはいるけど、自民党の人たちというのが、個人で何を主張していたとしても、自民党の総裁になったとたんに言っていることが変わっちゃうということがずっと続いている。石破さんだったら、同一労働・同一賃金をやると言っているのに、やらないままお辞めになった（辞意を表明した）」と厳しい指摘をした。

高市氏に対しても、その二の舞になることを懸念している。「高市さんの場合も、（前回総裁選で）靖国神社の参拝を続けるとずっと言い続けていたんですけど、どうやら行かないようだと」。結局は個人より、派閥の論理で動くと見ているようで、「派閥を集めて票を集めて総裁になる以上、今まで言っていたことと全然違う、自民党の論理で物事が動くという意味でいくと、“あ、予想通りで何も変わってない自民党ですね”っていう。分かりやすい結果だな」と、皮肉たっぷりに評した。