今回は、ある女性とわんこの素敵な出会いの物語を紹介します。

ペットショップで売れ残っていた犬

TikTokアカウント「kohaku_to_futari」の投稿主さんが、ふとペットショップに寄ってみたときのこと。そこには、生後8ヶ月を迎えるポメラニアンがいました。わんこは誰よりも鳴く子で、店内でも目立っていたそう。

投稿主さんは、すっかり他の子より大きくなっているわんこが気になって仕方ありませんでした。ひとり暮らしのため躊躇していたそうですが、何度足を運んでも家族が決まらないわんこの将来が心配でならなかったといいます。そこで、意を決して家族として迎えることにしたといいます。

家を大幅に「犬仕様」にしてお迎え

後日、ついにわんこが家にやってきました。ひとりで広々と暮らしていたという投稿主さんですが、わんこが少しでも快適に過ごせるよう、部屋を大改造したといいます。大きなケージに、マットが敷き詰められた床…。すっかり変わった部屋の様子から、投稿主さんの覚悟が伝わります。

家族となったわんこに「こはく」と名付け、2人の暮らしがスタートすると…。こはくちゃんは想像以上に元気いっぱいで、投稿主さんにとってかけがえのない存在になったといいます。仕事帰りにスーパーに行くことも躊躇うほど、こはくちゃんとの時間を優先するようになったそうです。

嬉しそうに走り回る姿に感動

こはくちゃんは、お散歩が大好きなわんこだといいます。普段のお散歩も全力で走るほど体力があるため、休日はドッグランへ行くことがルーティンに。広い敷地でのびのび走るこはくちゃんの姿に、いつも癒されているそうです。

あっという間に1歳の誕生日を迎えたこはくちゃんですが、今でもさまざまなところに出かけているのだとか。ペットショップで長い期間を過ごしたけれど、今では毎日が楽しくて仕方ないこはくちゃんなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「飼い主さんに巡り会えて良かった」「愛されているんだろうなって分かる」「あなたと出会うまで待ってくれてたんですね」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「kohaku_to_futari」には、こはくちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

