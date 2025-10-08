家事に使う時間はできるなら少なくしたいもの。ミニマリストで「家事も極力手放す」ことを実践しているNozomiさんは、家電を活用することで一日の家事の時間を30分程度にまで減らすことができたそうです。家事に充てる時間を減らすことで子どもと過ごす時間が増えたり、心にゆとりが生まれたりとメリットだらけ。どのような工夫をしているのか詳しく聞いてみました。

掃除機をやめて「ルンバ」に任せる

元々掃除機がけは週2回しか行っていませんでしたが、それでも毎回全部屋15分〜20分はかかり時間を使う作業でした。

【写真】食洗器を活用、お皿の数も最低限に

しかし、ルンバにきり替えてからは格段にラクに。

子どもを幼稚園に送る直前にスイッチを押すだけで、送迎している間に床をきれいにしてくれるので、ホコリをためずに清潔をキープ。掃除にかける時間が減り、その分子どもと朝ごはんを食べる時間や支度の時間に余裕ができるようになりました。

皿洗いをやめて「食洗機」にきり替える

以前は毎食後シンクに向かうのが習慣でしたが、今は食洗機におまかせ。

時短家電の中ではいちばん導入に消極的だったのですが、毎食後皿を洗って乾かし、ふきんでふいて片付ける作業がまるっとなくなり、「もっと早く導入すればよかった」と後悔するくらいよかったです。

高温洗浄で汚れも落ちるうえ、除菌もできるので手洗いよりも安心です。一日一回まとめてでなく、毎食後にやることで皿の数も最低限の数をキープできます。

干す・たたむをやめて「ドラム式洗濯乾燥機」に

洗濯物をハンガーにかけて干し、取り込んで畳む…という一連の流れは思っている以上に時間を取られるものでした。ドラム式洗濯乾燥機にしてからは、その作業をほぼやめられました。

夫婦2人の頃はまだよかったのですが、子どもが生まれてからはとくに着替えの量が想像以上に多かったので、導入しておいてよかったと思えたアイテムです。

今は毎晩必ず乾燥までかけて、翌朝乾燥し終わった衣類は、軽く畳んでそのまま洗面所収納に入れるだけ。洗濯物を部屋に干すことがないので、部屋の中も見た目がすっきり整います。

ふきんの洗浄・消毒をやめて「ペーパータオル」に

ふきんの洗浄や消毒は小さな作業ですが、毎晩積み重なると負担になっていました。使い捨てのペーパータオルを使うようになってからは、雑菌の心配もなく清潔を保てるように。ふきんを洗って乾かす手間がなくなり、台所周りがいつでもすっきりしています。

「やめる」ことで得られた心の余裕

東京都の調査（※1）では、日本の女性は1日平均3時間30分を家事に使っているそうです。けれど私はルンバ・食洗機・ドラム式洗濯乾燥機・ペーパータオルなどを取り入れたことで、家事にかける時間が32分ほどに短縮されました。単純計算で毎日2時間以上の余裕ができ、その時間を自分の仕事や趣味、そして子どもと余裕をもって遊ぶ時間にあてられています。家電に任せられることは全部任せると割りきることで、暮らしにも心にも余白が生まれました。

※1 東京都生活文化局実施『令和5年度男性の家事・育児参画状況実態調査』より