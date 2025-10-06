¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÅÚ¤ÇÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¿É´Ëü¿Í¤âµ²²î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡Ä¡×¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î³¤³°¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡È¾×·â¤Îµ²ñ¼¡É¤È¤Ï¡©
¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î»ÙÇÛ¤òÃÛ¤¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÀ®¸ù¤ÎÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ö¼Ú¤ê¤â¤Î¤Î»þ´Ö¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£²¿ÀéÇ¯¤âÂ³¤¤¤¿±É¸÷¤Ï¡¢º£¤ä½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹30ËüÇ¯¡¢±É¸÷¤ÈÇËÌÇ¤ÎÊª¸ì ¿ÍÎàÄë¹ñ¿êË´»Ë¡Ù¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÈË±É¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀäÌÇ¤Î²ÄÇ½À¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È±¿Ì¿¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î´õË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÆâ·°»á¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ºî²È¡Ë¡Ö¿¼¹ï¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãø¼Ô¤ÎÉ®Ã×¤¬¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÄË²÷¤ÊÆÉ¸å´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ìºý¤À¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£
¥Ú¥¹¥È¤Èµ²ñ¼
¡¡¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ºîÊª¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÊë¤é¤·¤Ï¡¢¿Í¡¹¤òµ²ñ¼¤Ë¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»º¶È³×Ì¿°ÊÁ°¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢µ²ñ¼¤ÏÄê´üÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£µÕ¤Ë¡¢½½»ÍÀ¤µª¤Î¥Ú¥¹¥È¡Ê¹õ»àÉÂ¡Ë°Ê¹ß¤ÎÆóÀ¤µª¤Î¤¢¤¤¤À¤Ï¡¢µ²ñ¼¤ÎÈ¯À¸¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¤ÏÁêÂÐÅª¤ÊË¤«¤µ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥âµ²ñ¼¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡»º¶È³×Ì¿°Ê¹ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ïµ²ñ¼¤Ï¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¶áÂå°Ê¹ß¤Îµ²ñ¼¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íÀìÀ©À¯¼£¤ä¼ºÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¹ï²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½é´ü¤Î¶¦»º¼çµÁ²¼¤Î¥½Ï¢¤äÃæ¹ñ¤Î¡ÖÂçÌö¿ÊÀ¯ºö¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Îã¤¬°ìÈ¬»Í¡»Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥âµ²ñ¼¡×¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â±ÖÉÂ¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹»å¾õ¶Ý¡Ê¤·¤¸¤ç¤¦¤¤ó¡Ë¾ÉÉÂ¸¶ÂÎ¥Õ¥£¥È¥Õ¥È¥é¡¦¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë´¶À÷¤·¡¢²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£
²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î²î»à¼Ô
¡¡¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÏÅö»þ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤ÇÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ªÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÈï³²¤¬ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Å·¸õ¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤¬Ã±°ì¤ÎºîÊª¤Ë²á¾ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÅÚÃÏ¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤ÞÍø±×¤À¤±¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÃÏ¼ç¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤Ò¤É¤¤ÅÚÃÏ´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÎäÃ¸¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬µ²²î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤Ø¤È°Ü½»¤·¤¿¡£Êì¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Ï·ã¸º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¿ÍÍÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê
¡¡¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¶µ·±¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£ËÄÂç¤Ê¿Í¸ý¤¬¾¯¿ô¤ÎºîÊª¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢¤·¤«¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤¬¸ß¤¤¤Ë¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¿©ÎÁ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤È¹ÈÏ¤ÊÀêÎÎ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¾®Çþ¶¡µë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀ¸»º¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®Çþ¤ÎÀ¸»º¤ÈÎ®ÄÌ¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿©ÎÁ²Á³Ê¤¬·àÅª¤Ë¹âÆ¤¹¤ë»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Í¡¹¤Ï¶µ·±¤ò¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£ÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÊª¤Ï¼ïÎà¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½¸ÃæÅª¤ÊºÏÇÝ¤Ç¹â¼ýÎÌ¤¬¸«¹þ¤á¤ëÆÃÄê¤ÎÉÊ¼ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°äÅÁÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤Î¿¢Êª¤Ï¤ª¤è¤½¼·ÀéÇ¯Á°¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇºÏÇÝ²½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ù¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦Ã±°ì¤ÎÉÊ¼ï¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥í¡¼¥ó¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê°äÅÁÅª¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³²Ãî¤äÉÂµ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¹Ì¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉéÃ´
¡¡¤³¤ÎºîÊª¤ÎÀ¸»º¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ï²ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÊª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÂç¤Ê¶µ·±¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Ï¾ï¤Ëµ²¤¨¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¿¼¹ï¤Ê±ÉÍÜ¼ºÄ´¤ä·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤ÏÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÀ¶È¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤Î¾å¾º¡¢´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¡¢¤½¤·¤Æµ²ñ¼¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ÎÈ¯ÌÀ°Ê¸å¤Î¿Í¡¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿©Êª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¹ÌÌ±¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¼ïÎà¤Î¥Ç¥ó¥×¥ó¼Á¤ÎºîÊª¤ËÍê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÉÔºî¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ²ñ¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼Ãø¡Ø¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹30ËüÇ¯¡¢±É¸÷¤ÈÇËÌÇ¤ÎÊª¸ì ¿ÍÎàÄë¹ñ¿êË´»Ë¡Ù¡ÒÃÝÆâ·°Ìõ¡Ó¤òÊÔ½¸¡¢È´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë