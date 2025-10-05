¡Ú¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡Û¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¡Ê42¡ËÌÁÍ§¤Î½÷À»ÔµÄ¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤ËÎÏÀâ¤·¤¿¶Ã¤¤Î¡ÉËÅÎ¬ÏÀ¡É¡ÖÆâÉô¥ê¡¼¥¯¤ÇÈø¹Ô¡¢»ÔÄ¹¤ò¹¶·â¡×¡Ö²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤Ë¤è¤ë»ÔÌò½ê´´Éô¤È¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡×ÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ëÁ°¶¶»ÔÀ¯¡£»ÔµÄ²ñ¤¬3Æü¡¢¡Ö¿ÊÂà¤òÂ®¤ä¤«¤Ë·èÃÇ¤·¤Æ¡×¤È¤¹¤ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÆâÉô¥ê¡¼¥¯¤Ç¹¶·â¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾§¤¨¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ä»ÔµÄ¤¬¡½¡½¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡Ö²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×ËÅÎ¬Àâ¤ò¾§¤¨¤ë¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡É¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¤ÎÌÁÍ§»ÔµÄ¤ò¸«¤ë
»ÔµÄ²ñ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÎ×¤ó¤À¾®Àî»ÔÄ¹ ©︎»þ»öÄÌ¿®
¡¡10·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔµÄ²ñ¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ï¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤âÊó¤¸¤¿¤è¤¦¤ËËÁÆ¬°Ê³°¡¢Èó¸ø³«¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç»ÔÄ¹¤Ø¼ÁÌä¤ò¤·¤¿µÄ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢°ì¿Í²ñÇÉ¡Ö¤Ê¤Ê¤¤¤í¡×¤ÎÆþß·Ëú»Ò»ÔµÄ¤À¡£
¡Ö¼Ö¼ïµÚ¤Ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï³Æ²ñÇÉ¤«¤é¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤òÌä¤ï¤ì¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÁêÃÌ¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¿È¾¡¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¸ø¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£Â¾¤Ë¤â¡¢»ÔÄ¹¤Î¿ÊÂà¤ä»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æþß·»ÔµÄ¤Ï¤³¤ó¤Ê¼ñ»Ý¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¾ðÊó¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡»ÔÄ¹¤Ï¼ç¤Ë¤³¤¦²óÅú¡£
¡Ö¸øÍÑ¼Ö¤òÈø¹Ô¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º¼ÖÎ¾¤Î¼Ö¼ïµÚ¤Ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò´Þ¤á¤ÆÆÃÄê¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢É×¤È¾®Àî»ÔÄ¹¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤Ã¤¿¡È±ü¤µ¤ÞÃµÄåÃÄ¡É¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢É×¤È¤ÏÊÌ¤Î»Ô´´Éô¤È¤Î°©À¥¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¤¬Ë½¤«¤ì¤¿¡½¡½¤È¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¡×¤ÎÈø¹Ô¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÆþß·»ÔµÄ¤Ï2020Ç¯¤ËÁ°¶¶»ÔµÄÊäÁª¤Ç2Ëü3000É¼°Ê¾å¤òÆÀ¤Æ¥È¥Ã¥×ÅöÁª¡£¸½ºß3´üÌÜ¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Ç¤¹¡£µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¼«±Ä¶È¤Ç¡¢¤³¤É¤â¿©Æ²¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼»ö¶È¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ½êÂ°¤Î°ì¿Í²ñÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áªµó¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
»ÔµÄ¤òÅÅÏÃÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ä
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¼þÊÕ¤Î¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æþß·»ÔµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤ÎÀ¯³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÍ£°ì¤Î¿ÆÍ§¡¢ÌÁÍ§¡×¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌ¾Á°¤Îµó¤¬¤ë¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÆþß·»ÔµÄ¤Ï¾®Àî»ÔÄ¹¤ÈÚãº©¤Î´Ø·¸¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþß·¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ»ÔµÄÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿»þ¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¡¢Àè¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤â»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¤Î½¸²ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢Æþß·¤µ¤ó¤¬¾®Àî¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþß·»ÔµÄ¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤È¶¦±é¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÆþß·»ÔµÄ¤¬¸À¤¦¡ÖÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¡×¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÁÍ§¤È¤·¤Æº£¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æþß·»ÔµÄ¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¾ðÊó¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©
¡Ö¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÇºÇ½é¤Ëµ»ö¤¬½Ð¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢Áê¼êÊý¤Î¿Í¡ÊÉÔÎÑÁê¼ê¡Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Èø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢Èø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Â¦¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ê¤É¤Îµ»ö¤«¤é¤Ï»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Öµ»ö¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÔÄ¹¤ÎÁê¼ê¤Î¿¦°÷¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â»Ô¤Î¿¦°÷¤«´Ø·¸¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¤Ê¤é»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤³¤ÎÁû¤®¤â°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Æþß·»ÔµÄ¤Ï¤³¤³¤«¤é¡¢»ÔÄ¹¤ÎÉÔÎÑÌäÂê¤¬¡ÖÆâÉô¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖµÄ°÷¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ÆâÉô¥ê¡¼¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÈø¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£ ¡ÊÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¡Ëº£Ç¯2·î¤«¤éÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ×¤Ï¥·¥í¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¤Ê¤¼¼¹Ù¹¤ËÈø¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ê¤¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥ê¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤½¤Ã¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡ÊÈø¹Ô¤ò¡Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁû¤®¤â°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ï¡ÖÎ¢¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö»ÔÄ¹¤Ø¤ÎËÅÎ¬Àâ¡×¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï»ÔÄ¹¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¡©
¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ÔÄ¹¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤«¡¢¼ºµÓ¤òÁÀ¤¦¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÇä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤½¤ÎÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ê»ÔÄ¹¤Ï¡ËÀÕÇ¤¤È¤Ã¤Æ¼Ç¤¤·¤í¡¢¤ä¤á¤ë¤Þ¤ÇÃ¡¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¸½¾õ¤Ï°Û¾ï¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÆþß·µÄ°÷¤ÏÈø¹Ô¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈø¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½²È¤Þ¤ÇÈø¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê2¿Í¤ÇÏÃ¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤ë¤Î¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î¾ì½ê¡Ê¥é¥Ö¥Û¡Ë¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥ß¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤È¤¤¤¨¤É¤â¤¤Ä¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×
¡½¡½²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿°Ê³°¤Ë»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Èø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¡ÖÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À°ãÏÂ´¶¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Æþß·»ÔµÄ¤Ï»ÔÄ¹¤È´Ø·¸¤¬¶á¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¸²ñ¤Ç±éÀâ¤ò¤·¤¿¤ê¡£
¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È»ä¤¬»ÔµÄÁª¤Ë½Ð¤ë»þ¡¢¸©µÄ»þÂå¤Î¾®Àî¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½·Ð°Þ¤Ï¡©
¡Ö¤â¤È¤â¤È»ä¤ÎÉã¤¬¾®Àî¤µ¤ó¤Î(Åö»þ¤Î)¸å±ç²ñÄ¹¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤¬¤ªÁò¼°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿»þ¤ËÃ¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Æþß·»ÔµÄ¤«¤é¸«¤Æ¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÈà½÷¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¯²¼¤À¤±¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤À¤·¤Ï¤Ã¤¤êÊª»ö¤ò¸À¤¦¿Í¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬»ÔÌ±¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£Â¾¤Ë¤âÂç³ØÀ¸¤ò¸Æ¤ó¤ÇÀ¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤¹ºÂÃÌ²ñ¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»þ¤â¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÄ°÷¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤ÆµÄ°÷¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¥¿¥¦¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬µë¿©ÈñÌµ½þ²½¤È¤«¤³¤É¤â´ðËÜ¾òÎã¤òºî¤ë¤³¤È¤È¤«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö±ø¤¤¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÁ°¶¶»ÔÀ¯¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æþß·»ÔµÄ¤ÏÃ²¤¯¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢Î¢¤Ç²¿¤«¥³¥½¥³¥½¤ä¤ë¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤¬»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÀ§¡¹Èó¡¹¤Ç¹Í¤¨¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤«¤òÆÃÊÌ¤ËÍ¥¶ø¤¹¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï½÷À»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£»ä¤âµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¤²øÊ¸½ñ¤È¤«²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢±³¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤òÊø¤»¤Ð¤½¤Î¿Í¤âÊø¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢±ø¤¤¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¾®Àî»ÔÄ¹¤òÈß¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÇºá¤¹¤ë¤Î¤¬µÄ°÷¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Ë¡¤òÈÈ¤·¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼¤á¤ë¡¢¼¤á¤Ê¤¤¤Ï»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤È»ÔÄ¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¸½Ìò»ÔµÄ¤«¤é¡Ö»ÔÄ¹¤Ø¤ÎËÅÎ¬Àâ¡×¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿º£²ó¤Î¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñÁûÆ°¡£¿¿Áê²òÌÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤«¤é¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÀâÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡È±ü¤µ¤ÞÃµÄåÃÄ¡É¤¬Ì©²ñ¤òË½¤¤¤¿·Ð°Þ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢»ÔÄ¹¼þÊÕ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÊª¤Èµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£