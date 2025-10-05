¥Í¥³¹¥¤ÃíÌÜ¡£Ì²¤ê¥Í¥³¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î´°Á´ÌµÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
´°Á´ÌµÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥Ä¥ë¥ó¤È¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥à¥À¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÇò¤ß¤Ë·ç¤±¤ë¤·¼ê¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤í¤½¤í°ã¤¦Î®¤ì¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤½¤¦¤ÊÆ°Êª¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¸þ¤±¤Ë¡Ä¡©
¥«¥´¤«¤é¥Ï¥ß½Ð¤ÆÌ²¤ëÇ
radius¤Î¡ÖNEKO true wireless earphones HP-C28BT¡×¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¤¬Ì²¤êÇ¤Î·Á¤È¤¤¤¦°¦¤é¤·¤µ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇò¡¦¹õ¡¦»°ÌÓ¤Ê¤É6¼ïÎà¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·ºî¤ÏÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥µ¥Ð¥È¥é¡×¤È¡Ö¥¥¸¥·¥í¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤äÌÏÍÍ¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±¿§¤è¤êÇ¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
²»À¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Ç¤ÎÀ¼
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¼«ÂÎ¤â¥é¥ó¥À¥àÀ®·Á¤Ç¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¡£¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Ê¤Î¤ÏÇ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅÅ¸»¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤äÀÜÂ³¡¿ÀÚÃÇ¡¢¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ¤Ê¤Î¤ÇÅÅÏÃ¤ÎÃå¿®¤äÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢²»À¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ë¥ã¥ó¥³¤ÎÌÄ¤À¼¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì²»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Ï½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤µ¤«¤ÊLED¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À½ÉÊ1Âæ¤¢¤¿¤ê20±ß¤òÊÝ¸îÇÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÇ¿Ô¤¯¤·¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤ë¥±¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÍ·¤Ù¤ë¤ó¤À¡© ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¾õ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢1¼ïÎà¤ÇËþÂ¤»¤º¥¢¥ì¤â¥³¥ì¤â¤Ã¤Æ½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
