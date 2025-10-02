ËÜ¾ì¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×ËüÇî¤ÇºÆ¸½¤Ø¡¡Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤â´Ø·¸¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬¼Â»Ü¡Ú³µÍ×¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç10·î6Æü¡Á11Æü¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÊ¸²½¤òÆüËÜ¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤¹¤´¤¤¡ÄËÜ¾ì¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥¬¥Á¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó
¡¡Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡¢¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾¹â¤¤¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ö¥Þ¥¯¥Ê¥¹¡×¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â¸½¤·¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê±Ç²è¤Î¾å±Ç¡¢µðÂç¤ÊÎ¾À¸Îà¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡Ö¥¢¥ë¥Õ¡×¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¸ÅÂå¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î²Î¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÈÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤ä¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Î¡Ø²øÃÌ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸³Ø¤äÌ±ÏÃ¤òÄÌ¤·¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¼¤¤¸òÎ®´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃóÆü¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç»È¥Ç¥ß¥¢¥ó¡¦¥³¡¼¥ë¤Ï¡ÖOiche Shamhna¡Ê¥¤¡¼¥Ò¥ã¡¦¥Ï¥¦¥Ê¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡Ù¡Ë¤ÎÌë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯7·î¤Ë¸ø¼°³«´Û¤·¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¿·Ä£¼Ë¡Ø¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹Åìµþ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø²øÃÌ¡¼¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤È¤Îî°íð¡ÙÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤±¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óº£ÀÎ
ÆüËÜ¤ò´Þ¤áÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢Ìó2000Ç¯Á°¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÅç¤¬È¯¾Í¡£¤½¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¼ý³Ï´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤ÈÅß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÊ²¤²Ð¡¢¶Â±ã¡¢°Û¶µÅÌ¤Îµ·¼°¤Ç½Ë¤¦¸ÅÂå¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î½Ëº×¡Ö¥µ¥¦¥£¥ó¡ÊSamhain¡Ë¡×¡£
¸ÅÂå¥±¥ë¥È¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥£¥ó¤ò¸½À¤¤ÈÍèÀ¤¤òÊ¬¤±¤ë¶³¦¤¬¼å¤Þ¤ë»þ¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¥×¡¼¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÅÀº¤äÊè¤«¤é¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿»à¼Ô¤Îº²¤¬¡¢ÃÏÊý¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤ÆÀ¸²È¤Ëµ¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»à¼Ô¤Îº²¤Ï¡¢Í©Îî¤äÍÅÀº¡¢¥´¥Ö¥ê¥ó¡¢°Ëâ¤Ê¤É¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤¬²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ëµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Ï¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤ò½àÈ÷¤·¡¢¼«¤é¤âÉÔµ¤Ì£¤Ê²¾Áõ¤ò¤·¤Æ¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°Îî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤ËÂç¤¤ÊÊ²¤²Ð¤¬Ê²¤«¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ï¥«¥Ö¤ò¤¯¤êÈ´¤¡¢»Ä¤ê²Ð¤òÆþ¤ì¤Æ²È¤Ø»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡Ê¸½ºß¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤äÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤ë½¬´·¡Ê¸½ºß¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤Ê¤É¤â¡¢¤³¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî2À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÅÁÅý¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢º£¤â¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É³ÆÃÏ¤Î²ÈÄí¤Ç½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²¿½µ´Ö¤âÁ°¤«¤é¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î²¾Áõ¤ä¥²¡¼¥à¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÅöÆü¤ÎÍ¼¿©¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ñ¥ó¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥±¡¼¥¡Ë¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î±¿Àª¤òÀê¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÅÁÅýÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤äÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ Â¿¤¯¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î°Å¤¤Ìë¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ²¤²Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Expo2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Ìó¡¦ÃêÁªÂÐ¾Ý¡Ë
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Öº²¤Î²ÎÀ¼¡§ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î½Ð²ñ¤¤¡×
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Öº²¤Î²ÎÀ¼¡§ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î½Ð²ñ¤¤¡×
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡Ö¥µ¥¦¥£¥ó¡¦¥±¡¼¥ê¡¼¡×
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë±Ç²è¾å±Ç¡¦À¸±éÁÕ¡ÖÀ¸±éÁÕ¤Çá´¤ë±Ç²è¡Ø¥Î¥¹¥Õ¥§¥é¥È¥¥¡Ù¡×
10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë±Ç²è¾å±Ç¡¦À¸±éÁÕ¡ÖÀ¸±éÁÕ¤Çá´¤ë±Ç²è¡Ø²øÃÌ¡Ù¡×
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤È¥É¥é¥¥å¥é¤ÎÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¡×
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡Ê¥µ¥¦¥£¥ó¡Ë¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡§¥¢¥ë¥Õ¤ÎËüÇîÂçËÁ¸±¡×
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤¹¤´¤¤¡ÄËÜ¾ì¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥¬¥Á¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó
¡¡Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡¢¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾¹â¤¤¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ö¥Þ¥¯¥Ê¥¹¡×¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â¸½¤·¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê±Ç²è¤Î¾å±Ç¡¢µðÂç¤ÊÎ¾À¸Îà¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡Ö¥¢¥ë¥Õ¡×¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¸ÅÂå¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î²Î¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ÃóÆü¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç»È¥Ç¥ß¥¢¥ó¡¦¥³¡¼¥ë¤Ï¡ÖOiche Shamhna¡Ê¥¤¡¼¥Ò¥ã¡¦¥Ï¥¦¥Ê¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡Ù¡Ë¤ÎÌë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯7·î¤Ë¸ø¼°³«´Û¤·¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¿·Ä£¼Ë¡Ø¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹Åìµþ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø²øÃÌ¡¼¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤È¤Îî°íð¡ÙÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤±¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óº£ÀÎ
ÆüËÜ¤ò´Þ¤áÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢Ìó2000Ç¯Á°¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÅç¤¬È¯¾Í¡£¤½¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¼ý³Ï´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤ÈÅß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÊ²¤²Ð¡¢¶Â±ã¡¢°Û¶µÅÌ¤Îµ·¼°¤Ç½Ë¤¦¸ÅÂå¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î½Ëº×¡Ö¥µ¥¦¥£¥ó¡ÊSamhain¡Ë¡×¡£
¸ÅÂå¥±¥ë¥È¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥£¥ó¤ò¸½À¤¤ÈÍèÀ¤¤òÊ¬¤±¤ë¶³¦¤¬¼å¤Þ¤ë»þ¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¥×¡¼¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÅÀº¤äÊè¤«¤é¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿»à¼Ô¤Îº²¤¬¡¢ÃÏÊý¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤ÆÀ¸²È¤Ëµ¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»à¼Ô¤Îº²¤Ï¡¢Í©Îî¤äÍÅÀº¡¢¥´¥Ö¥ê¥ó¡¢°Ëâ¤Ê¤É¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤¬²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ëµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Ï¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤ò½àÈ÷¤·¡¢¼«¤é¤âÉÔµ¤Ì£¤Ê²¾Áõ¤ò¤·¤Æ¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°Îî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤ËÂç¤¤ÊÊ²¤²Ð¤¬Ê²¤«¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ï¥«¥Ö¤ò¤¯¤êÈ´¤¡¢»Ä¤ê²Ð¤òÆþ¤ì¤Æ²È¤Ø»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡Ê¸½ºß¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤äÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤ë½¬´·¡Ê¸½ºß¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤Ê¤É¤â¡¢¤³¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî2À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÅÁÅý¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢º£¤â¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É³ÆÃÏ¤Î²ÈÄí¤Ç½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²¿½µ´Ö¤âÁ°¤«¤é¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î²¾Áõ¤ä¥²¡¼¥à¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÅöÆü¤ÎÍ¼¿©¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ñ¥ó¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥±¡¼¥¡Ë¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î±¿Àª¤òÀê¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÅÁÅýÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤äÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ Â¿¤¯¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î°Å¤¤Ìë¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ²¤²Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Expo2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Ìó¡¦ÃêÁªÂÐ¾Ý¡Ë
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Öº²¤Î²ÎÀ¼¡§ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î½Ð²ñ¤¤¡×
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Öº²¤Î²ÎÀ¼¡§ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î½Ð²ñ¤¤¡×
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡Ö¥µ¥¦¥£¥ó¡¦¥±¡¼¥ê¡¼¡×
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë±Ç²è¾å±Ç¡¦À¸±éÁÕ¡ÖÀ¸±éÁÕ¤Çá´¤ë±Ç²è¡Ø¥Î¥¹¥Õ¥§¥é¥È¥¥¡Ù¡×
10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë±Ç²è¾å±Ç¡¦À¸±éÁÕ¡ÖÀ¸±éÁÕ¤Çá´¤ë±Ç²è¡Ø²øÃÌ¡Ù¡×
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤È¥É¥é¥¥å¥é¤ÎÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¡×
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡Ê¥µ¥¦¥£¥ó¡Ë¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡§¥¢¥ë¥Õ¤ÎËüÇîÂçËÁ¸±¡×