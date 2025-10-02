5歳息子の“加害疑惑”。園に確認せず、いきなりLINEしてきたママ友に、モヤッ【ママリ】

息子が友達に怪我をさせてしまった？

5歳の息子が幼稚園でお友達に怪我をさせたかもしれません



仲の良いママ友から、やんわりと「子どもが顔に怪我をしている、幼稚園で〇〇くんにやられたと言っている。明日園に状況を聞いてみる」といった内容のLINEが来ました。

息子に聞いたところ、知らないと言っていて、何のことか本当に分からないというような顔をしています。

親としては子を信じたいのですが、相手の子どもの話す内容も割と具体的なので、やはり息子が怪我をさせたのではと思っています。



ただ、園に事実確認をしないままいきなりLINEしてきたママ友にもモヤっとしています。

怪我という事実があるので、状況はどうあれ怪我させた側が悪いのは分かっているのですが、幼稚園で起きた事なのに幼稚園を挟まずいきなり言われて困惑していますし、事実がはっきりと分からない以上すぐに謝罪するのもどうなのか…と思い、どう対応したらいいのか迷っています。



保育園 や幼稚園などでの怪我というのは先生からの報告がないとなかなかわからないものですよね。子どもから話してくれる場合もありますが、全てを鵜呑みにするわけにはいかないものだと思います。この記事では、5歳の息子が園で友達に怪我をさせてしまったかもしれないという投稿を紹介します。仲の良い ママ友 から怪我をさせられたと LINE をもらったという投稿者さん。しかし、息子は知らないと言い、 ママ友 も園からは何も話されてはいないよう。園に事実確認もせずいきなり話をしてきた ママ友 にモヤモヤし、事実がわからないためどう行動したら良いのか悩んでいるそう。

集団生活を送っている以上、怪我というのは避けられないものだと思います。それが故意なのかそうではないのか、どんな状況で起きてしまったのかというのは子どもの話だけでは判断できないですよね。親であれば我が子の話を信じたいですし、信じてあげられるのは自分だけだという気持ちにもなるものだと思います。だからこそ、今回のように園で起きてしまったことであれば先生なり園が間に入るというのが適切だと思います。まずはしっかりと事実確認をし、今後どう行動するべきかというのは先生に相談してみるのが良いのかなと思います。仲が良いママ友とのことなので本人はとにかく伝えなきゃと思ったのかもしれませんが、事実がわからない以上安易に謝る必要はないと思います。

今後の対応にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

事実関係がわからない間は謝罪はしません。

園に相談すればいいだけのに、保護者にわざわざ連絡しませんよね😥

保護者間でやりとりすると面倒なので、絶対に第三者を挟むべきですよ。



ご丁寧にお知らせありがとうございました。

お手数おかけしております。

こちらもまた園に事実関係を聞いておきます。



とラインして結果が分かり次第報告し、あとはもうほっときます😮‍💨





園で確認したことをまた教えて下さい。私からも先生に確認してみます。

と伝えて、先生に確認します。



保護者間でのやりとりは仲が良いママ友とはいえこじれる可能性もあり避けた方が良さそう。知らせてくれたことに対する感謝を伝えつつ、LINEでは「園に事実を確認してみます」と当たり障りなく返答するのがベターだという意見がありました。



本当に怪我をさせてしまったのであれば謝罪する必要がありますが、何が事実なのかわからない段階では余計なことは言わないことが一番なようですね。我が子が怪我をさせたと聞くと親としては平常心を保つのが大変だと思うのですが、聞いた話だけを鵜呑みにせずに落ち着いて行動することが大事なのではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）