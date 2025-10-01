【TTFC】10周年プロジェクト始動！ 「完全オリジナル特撮」製作決定
「東映特撮ファンクラブ（TTFC）」は2025年10月1日で10周年を迎えた。これを記念して「10周年プロジェクト」がスタートする。10周年イヤーは様々な企画が目白押しだ。
東映特撮ファンクラブ（TTFC）は、「仮面ライダー」や「スーパー戦隊」シリーズなど、東映がこれまで制作してきた膨大な特撮ヒーロー作品350タイトル以上が ”24時間365日” 見放題になるほか、東映特撮ファンクラブが制作したオリジナル番組の視聴やコラムの閲覧、イベント先行予約申し込み、限定グッズ購入など、さまざまな「ファンクラブ特典」が付属するアプリサービスだ。
そんなTTFCがサービスを開始して10周年を迎えた。このことを記念した「10周年プロジェクト」が始動する。
発表された企画を紹介していこう。
まずは「TTFCでしか読めない電子コミック新作連載決定！」。
『ゴッカンのリタ〜王様戦隊キングオージャー』『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 情報屋の秘密（ユア・アイズ・オンリー）』など、TTFCでしか読めないオリジナルの電子コミックを制作、配信してきたTTFC。10周年イヤーでも新作の連載が決定。そのタイトルは近日公開されるのでお見逃しなく。
そして、「10周年特別企画！ 『あっち向いてホイ野球特別版』準備中！」。
『王様戦隊キングオージャー』（2023年）のキャストバラエティ番組『キングオージャーちゃんねる』から生まれた、大人気企画「あっち向いてホイ野球」の10周年特別版を準備中。現在、絶賛キャスティング中とのこと。どんなメンバーが集まるのか、お楽しみに。
そして「我こそは！」という東映特撮出身キャストの方がもしいらっしゃいましたら、お近くのTTFC関係者まで、ぜひご連絡お待ちしております。
さらに、「映像コンテンツをもっと快適にお楽しみいただくための開発を実施！」。
１つめは、PC動画視聴専用サイトリニューアル。
会員（有料）登録中のTTFCアプリと連携をしたBNIDでログインすることで、PC（ブラウザ）でも映像コンテンツを楽しめる「PC動画視聴専用サイト（https://pc.tokusatsu-fc.jp/）」をリニューアル予定。
PC環境に合わせたデザインに一新することで操作もスムーズになり、これまで以上に見たいタイトルが見つけやすくなる。具体的なリニューアル時期については決まり次第発表される。
2つ目は、「Google TV」用アプリサービス開発スタート。
大画面で映像コンテンツを楽しみたい、という声にお応えし、すでに提供中の「Fire TV」用アプリに続いて「Google TV」用アプリの開発もスタート。提供開始後は「Google TV」が内蔵されたスマートテレビやストリーミングデバイス（「Google TV Streamer」など）でもTTFCの動画視聴が楽しめるようになる。詳細、サービス開始時期は決まり次第発表される。
※Google TV：Googleが提供するスマートテレビ向けのプラットフォームで、映画やアプリ、ライブテレビなどを一元的に管理・視聴できます。音声検索や、視聴履歴に基づいたパーソナライズ機能、複数のアプリを横断してコンテンツを探せる機能が特徴です。
そして、「新ヒーロー誕生！！ 『10周年記念オリジナル映像作品』制作決定！」。
10周年を記念して、東映特撮ファンクラブ完全オリジナルの映像コンテンツをお届け。これまで応援してくださった皆様に感謝を込めて、そしてもっと多くの方に楽しんでいただけるよう、スタッフ一同熱い想いを注いで進行している、とのこと。
最新情報は随時公開されるので、新しいヒーローの誕生に乞うご期待。10周年の特別な今だからこそ生まれる物語を、どうぞお楽しみに。
＞＞＞10周年ロゴやイメージ画像をチェック！（写真2点）
（C）東映特撮ファンクラブ
