野球の試合から目が離せなくなった猫が取った行動とは…？まるで小さなハンターのようなほほえましい光景は461万回を超えて表示され、5万4千件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『野球観戦をする猫』を見ていたら…】

野球ボールに夢中

X（旧Twitter）アカウント『@nekowoagameyo11』に投稿されたのは、短足マンチカンの「める」ちゃん（2022年11月9日生まれの女の子）が、テレビの野球中継にくぎ付けになっている様子です。

この日、めるちゃんは床に寝そべりながら、テレビの野球の試合を真剣に見つめていたのだそうです。めるちゃんはおもむろに体を起こし、しっぽをふりふりして「ハンターモード」を作動させると、ピッチャーが投げたボールに狙いを定めて手をちょいちょいと動かしたのだとか。

ボールを奪いたい

キャッチャーがボールをキャッチした後も、めるちゃんはまるで「それ、ちょうだい！」と言っているかのように、ボールに向かって両手を伸ばし続けていたといいます。立ち上がって画面のボールに食らいつこうとするめるちゃんの様子は真剣そのもので、もはや遊びというよりも“奪いにいっている”ような気迫すら感じられたとのこと。

いくらがんばってもボールを奪えないので、最後は少しあきらめモードで画面の前にちょこんとお座りをしためるちゃんでしたが、視線はボールにくぎ付けのままで、首をきょろきょろと動かし続けていたのだそうです。一生懸命でお茶目なめるちゃんの姿は、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「『ボールをよこせニャ～』がかわいい」「ボールをしっかり目で追うかわいいハンターさん」「野球好きな猫ちゃんだw」「キャッチャーからボールを取ったら反則になっちゃうよ！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nekowoagameyo11」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。