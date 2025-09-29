【ふしぎの国のアリス】モチーフは「チェシャ猫」♪ ユニーク可愛い妖しげコレクション
『ふしぎの国のアリス』のチェシャ猫をモチーフにしたユニークな新コレクションが登場！ ミステリアスでキュートなアイテムがディズニーストアにやってくる。
☆ユニークな趣向が凝らされたチェシャ猫コレクションをチェック！（写真9点）＞＞＞
ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場するチェシャ猫をモチーフにした新コレクションを、ディズニーストア店舗で10月3日（金）より、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して9月30日（火）より順次展開される。
『ふしぎの国のアリス』に登場するチェシャ猫にフィーチャリングした本コレクションは、トレードマークのピンクとすみれ色のしま模様を取り入れたアイテムや、暗闇の中にひそむ様子をイメージしたブラック基調のファッションアイテムなどがラインナップ。
遊び心とミステリアスな魅力あふれる、チェシャ猫らしさ満載だ。
ラインナップは、頭部分が外せる仕様のユニークなぬいぐるみや2種類のぬいぐるみキーチェーンをはじめ、雑貨類も展開。
カバー付きの湯たんぽ、ブランケット、ヘアクリップなどには暗闇で光る仕掛けをプラス。ミステリアスな雰囲気をたっぷり味わうことができる。
また、大きなしっぽのマルチポシェットや手の形をしたポーチなど、もふもふ感を楽しめるアイテムも取り揃え。
そのほか、透け感のある生地と総柄デザインがポイントの長袖シャツやスカート、靴下などのアパレルも充実している。
さらに、シークレットアイテムからは、キャラクターのちゃめっ気たっぷりのポーズや表情が楽しい全8種のチャーム付きストラップが登場！
妖しげ可愛いチェシャ猫アイテムを集めてみてね。
（C）Disney
