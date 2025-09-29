「社長も知らない」「さく方向で違いが！」45周年を迎えた超ロングセラーの秘密をメーカーに聞いた
ちょい飲みの定番おつまみ「さけるチーズ」ですが、2025年で45周年って知っていましたか？ 美味しいことは知っていたけど、そんなに超ロングセラーだったとは……！そこで今回は、雪印メグミルクの乳食品事業部チーズG「さけるチーズ」担当者に直撃！ 全国的な人気になったのはいつからなのか、そしてさけるチーズの知られざる豆知識も伺いました。
【画像】本当に違いが……！ 下からさくと「ふわふわ繊維」が生まれる様子
さけるチーズはもともと「違う商品名」だった！さけるチーズが全国区の人気になったのはいつ頃で、何がきっかけだったんでしょうか。
「チーズ研究所の所員が『仕上げ段階でミョ〜ンと伸ばしてひっぱると、キレイにさけて面白い！』と呟いたことが誕生のきっかけ。おつまみの定番サキイカのように、さけるチーズができたらヒットするのでは？ と試作を重ねて完成しました」。狙い通り、その新感覚の楽しい食べ方が人気を呼んだようです。
ちなみに、発売当初はチーズのカテゴリ名そのままの「ストリングチーズ」でしたが、1995年から現在の「さけるチーズ」に名前が変わりました。それもあって、比較的最近の商品に感じるのかもしれません。
さけるチーズの製法は「超極秘」「社長も知らない」実は、ストリングチーズの製法は至って簡単。製造・販売するチーズ工房は全国に多く存在します。
ただし、それは手づくりや少ロットでの生産に限った話。「さけるチーズ」のように、安定した品質を保ちながら大量生産するのは極めて困難。そのためパイオニアである雪印メグミルクの製法は、法特許をはじめ様々な製造ノウハウによって守られています。
そこをなんとか……とお願いしても「外部の方はもちろん、社員や社長にも非公開という徹底した秘密。限定した職務・職責の社員しか生産ラインに立ち入ることはできません」とのこと。
まさにトップシークレットというわけです。
遭遇率6％の奇跡！「ボンバーさけチー」さけるチーズは、美味しさはもちろん楽しさも重視。売り場や家庭で見つけて「楽しい」という感覚を味わってもらうための工夫として、チーズが爆発したようなデザインのレアパッケージも展開しているそうです。
その確率は、たったの6％！ 知らずに見つけた人はびっくりしたでしょうね……！「2015年9月より一部の商品で始めたところ、SNSで多くの好意的な反応が確認できたので、2023年下期から全フレーバーで通称『ボンバーさけチー』のパッケージを交えて流通させています」とのこと。
見つけた人は即ゲットすれば、さけチー仲間に自慢できそうです。
さけるチーズは「さき方」で違いが出る！さけるチーズ、せっかくならサキイカみたいに細くふわふわにさきたいところ。そんな方に耳寄り情報！ 実はさけるチーズは、さく方向で違いが出るんです。
パッケージから取り出して、普通に上からさいている人が大多数だと思いますが、逆に下から上に向かって力をかけてさくと、細い繊維が生まれやすいんです。公式Xでも紹介されて、さけチーファンの間ではちょっとした話題になりました。
超ロングセラーなのに意外と知らない豆知識、いかがでしたか。スーパーのチーズコーナーを通りがかったら「ボンバーさけチー」を探したり、下から上に細くさいたり、さけチーライフを楽しんでくださいね。
(文:石川 カズキ)