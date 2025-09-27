子猫から成猫へと成長すると、見た目や雰囲気が大きく変わります。小さな頃のあどけなさが少しずつ大人びていくのは自然なこと。ですが、中には子猫時代の印象をしっかりと残したまま成長する子もいます。

今回ご紹介する猫ちゃんは、まさにその代表例。幼い頃から目元をくっきりと縁取っていた自慢のアイラインは、成長しても変わらず残っていたようです。

投稿はX（旧Twitter）にて、50.7万回以上表示。いいね数は2.5万件を超えました。Xユーザーたちからは、「アイライナーもマスカラも不要にゃ」「あんなに幼かったのに…口元が大人になると変わるのね」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：あどけない表情の『アイラインが特徴的な子猫』→成長すると…】

成猫になっても残っていたアイライン

今回、Xに投稿したのは「琥みっちゃきぃ@保護猫」さん。登場したのは、猫のもちちゃん。投稿主さんのお家で一時保護されていましたが、現在は縁あって巡り会った里親さまに引き取られ、幸せな毎日を過ごしているそうです。

そんな、もちちゃんのチャームポイントは、子猫の頃から目元にあった特徴的なアイライン。ぱっちりとした瞳をさらに際立たせるそのラインは、可愛さを一層引き立てています。

月日が経ち、成猫へと育ったもちちゃん。小さくて活発そうな見た目から一転。すくすく育って見違えるくらいキレイな美猫に成長したそうです。そして、自慢のアイラインもそのまま。顔立ちが大人っぽく変化しても、目元のくっきりとした表情は健在だったそうです。

変わらない面影にSNS民もほっこり

美猫に育っても昔の面影を残していたもちちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「前髪もおんなじ！」「ほんわか、かわいい系から、凛々しい系になってるw」「お化粧してるみたいに美猫」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、面影を残しつつ美猫へと育ったもちちゃんを見てほっこり癒されたようですね。

Xアカウント「琥みっちゃきぃ@保護猫」では、たくさんの猫ちゃんたちと過ごす賑やかそうな日常の様子などが投稿されています。猫たちに囲まれた暮らしは、見る人の心を和ませてくれます。

写真・動画提供：Xアカウント「琥みっちゃきぃ@保護猫」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。