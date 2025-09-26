これだから昭和の人間は…不倫したことを知った母が娘に激怒した話
不倫は、人を傷つけて自分たちだけが刺激やスリルを楽しむ、最低な行為ですよね。やってはいけないことだとわかっているのに気持ちが止められない人もいれば、開き直ってしまうタチが悪い人もいるようです。今回は、不倫したことを知った母が娘に激怒した話をご紹介いたします。
「不倫は罪よ！」
「会社の先輩と不倫をし、ようやく彼の離婚が成立しました。彼のことを紹介するために実家に行ったら、母が『不倫って……人様の家庭を壊したってことよね？』『不倫は罪よ！』『今すぐ別れなさい』と激怒。たしかに不倫から始まった恋だけど、私たちは愛し合ってるし運命だと本気で思っています。それなのに母も父も兄もみんな大反対してきて……。これだから、昭和の人間は考えが古くて嫌なんですよね。今はそんな時代じゃないし、夫婦とはいえ冷め切った関係の人なんて山ほどいるのに。家族なのに、祝ってくれなかったことがすごく腹が立ちました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）
▽ 不倫が正当化される理由などないですし、昭和でも令和でもルール違反であることに変わりはありませんよね。家族なら祝ってくれるという、甘えた考えもよくなかったのでしょう。
