忙しい朝の時間、朝食を見直すことで心がラクになるかもしれません。40代でミニマリスト歴13年のめいさんは、朝食のメニューを固定。食器も毎日同じものを使っています。効率よく朝の家事を回すためのコツを伺いました。

頭を悩ませたくないから、朝食のメニューを固定

余白を愛するミニマリストとしてSNS発信を行っている、40代のめいさん。注文住宅に夫と高校生の子どもと暮らしています。

【写真】朝の飲み物はフレーバーを変えて楽しむ

すっきり整ったキッチンで用意する朝食は、ほぼ毎日同じメニュー。

「私と夫は基本的に食べず、子どもの分だけ用意しています。メニューはおにぎりとみそ汁、フルーツ。これは毎日変わりません。今は子どものお弁当もつくっているので、そこに入れたおかずの余りを少したすだけです」（めいさん、以下同）

メニューを固定してしまえば、それだけで心がラク。

「今日はパン、明日は冷凍おかずを解凍して…などと考えるのは大変です。ご飯ものと汁ものさえあれば副菜はなんでもいいし、極端な話、なくてもOK。それに準備にどれくらいの時間がかかるかも予測できるから、朝家事の流れがスムーズです」

使う器を固定。「どれにしよう」と迷う時間もなし

子ども用の朝食は、使う器も毎日同じものにしているそう。

「飽きのこない白で、使いやすいサイズのものを使っています。子どもがまだ小さい頃からずっと同じです。これなら、子どもが自分で用意するときも迷いません。飯碗や豆皿などを使わずにすむワンプレートスタイルは、洗い物を減らすことにも貢献しています」

朝の飲み物は、日替わりでフレーバーを変えて楽しむ

お子さんはしっかり朝食を食べますが、めいさんとご主人は飲み物だけで過ごすそう。

「おなかがすいていたらフルーツをつまむ程度で、胃を休ませるために基本的には飲み物だけです。ほうじ茶やハーブティー、コーヒー、甘酒など、その日の気分で選んで楽しんでいます。洗うのはお皿1枚とマグカップくらいだから片づけはサッと終わります」

家事は、毎日同じことの繰り返し。毎日だからこそ、効率よく回せればずっと家事ラクが続きます。めいさんの考え方、ぜひ参考にしてみてください。