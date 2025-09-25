「銀魂 THE FINAL 4DX」11月14日より上映！ 最後にして最大の敵・虚との戦い【#秋アニメ2025】2026年には映画「銀魂 -吉原大炎上-」も
アニメ「銀魂 THE FINAL 4DX」が、11月14日より全国劇場にて上映される。
本作は空知英秋氏による同名マンガが原作。2021年に公開された劇場アニメ「銀魂 THE FINAL」の4DX版となっている。
作中では地球滅亡のカウントダウンが迫るなか、銀時、高杉、桂の前に、最後にして最大の敵・虚（うつろ）が登場。銀時たちを援護するため、新八、神楽、真選組、かぶき町の面々、かつてのライバルたちも参戦する。
なお入場者プレゼントとして、2021年公開当時配布された描き下ろしイラストミニポスターをクリアカード化した「クリアカード（2種ランダム）」が配布される。また11月21日から配布される第二弾は「メインビジュアル 4DXポスター」、11月28日から配布される第三弾は「ティザービジュアル4DXポスター」となっている。
入場者プレゼント
さらに、2026年には「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」が公開されることが決定している。【【新作公開決定】『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』特報｜2026年公開】
「銀魂 THE FINAL 4DX」詳細
・上映開始日：11月14日より
・上映劇場：全国劇場
□「銀魂 THE FINAL 4DX」の放送・配信情報ページ【『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ 4DX』＆『銀魂 THE FINAL 4DX』PV】 【「銀魂 THE FINAL 4DX」あらすじ】
俺の護りたかったもんは魂＜ここ＞にある――。
地球滅亡のカウントダウンが迫る中、かつての盟友である銀時、高杉、桂はそれぞれの想いを胸にひた走る。
だが彼らの前に立ちはだかったのは、あまりにも哀しい絆を持つ人物……
銀時たちを教え導いた師匠・吉田松陽とは別の人格、虚（うつろ）だった――。
最後にして最大の敵・虚は、自らの命を終わらせるため、地球を丸ごと道連れにしようとしていた。
虚の野望を阻止し、師匠・松陽の悲願を胸に戦い続ける銀時たちを援護するため、新八、神楽、真選組、かぶき町の面々、かつてのライバルたちまでもが参戦する！
巨大化してゆく虚の力。己の命をかけて対峙する高杉。
ぼろぼろになった銀時が最後に見たものとは…！銀時は果たして、すべてを終わらせることができるのか…！
