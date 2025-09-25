銀魂 THE FINAL 4DX 】 上映開始日：11月14日より 上映劇場：全国劇場

アニメ「銀魂 THE FINAL 4DX」が、11月14日より全国劇場にて上映される。

本作は空知英秋氏による同名マンガが原作。2021年に公開された劇場アニメ「銀魂 THE FINAL」の4DX版となっている。

作中では地球滅亡のカウントダウンが迫るなか、銀時、高杉、桂の前に、最後にして最大の敵・虚（うつろ）が登場。銀時たちを援護するため、新八、神楽、真選組、かぶき町の面々、かつてのライバルたちも参戦する。

なお入場者プレゼントとして、2021年公開当時配布された描き下ろしイラストミニポスターをクリアカード化した「クリアカード（2種ランダム）」が配布される。また11月21日から配布される第二弾は「メインビジュアル 4DXポスター」、11月28日から配布される第三弾は「ティザービジュアル4DXポスター」となっている。

入場者プレゼント

さらに、2026年には「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」が公開されることが決定している。

「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」ティザービジュアル

「銀魂 THE FINAL 4DX」詳細

・上映開始日：11月14日より

・上映劇場：全国劇場

□「銀魂 THE FINAL 4DX」の放送・配信情報ページ

【『劇場版 銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ 4DX 』＆『 銀魂 THE FINAL 4DX 』PV】【「 銀魂 THE FINAL 4DX 」あらすじ】

俺の護りたかったもんは魂＜ここ＞にある――。

地球滅亡のカウントダウンが迫る中、かつての盟友である銀時、高杉、桂はそれぞれの想いを胸にひた走る。

だが彼らの前に立ちはだかったのは、あまりにも哀しい絆を持つ人物……

銀時たちを教え導いた師匠・吉田松陽とは別の人格、虚（うつろ）だった――。

最後にして最大の敵・虚は、自らの命を終わらせるため、地球を丸ごと道連れにしようとしていた。

虚の野望を阻止し、師匠・松陽の悲願を胸に戦い続ける銀時たちを援護するため、新八、神楽、真選組、かぶき町の面々、かつてのライバルたちまでもが参戦する！

巨大化してゆく虚の力。己の命をかけて対峙する高杉。

ぼろぼろになった銀時が最後に見たものとは…！銀時は果たして、すべてを終わらせることができるのか…！

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会