日中で気温差がある季節の変わり目は「なにを着たらいいの？」と迷いがち。そのため、クローゼットがごちゃつき、毎朝バタバタしてしまいませんか？ 3児のママで整理収納アドバイザーの高岡麻里恵さんのおすすめは、全部を入れ替えない衣類の「ちょい替え」収納。少し工夫するだけで、毎日の服選びがラクになり、家族も快適に過ごせるそうです。今回は高岡さんのちょい替え収納をご紹介します。

全部は入れ替えない！「半分だけ衣替え」で時短に

衣替えというと、洋服全体を入れ替えるイメージがありますよね。ですが、この時季に、夏服をすべて片付ける必要はありません。たとえば…

・よく着るTシャツや薄手の羽織り → クローゼットの手前に残す

・真夏限定のノースリーブやショートパンツ → 奥へ移動

わが家でも、衣替えは“半分だけ”と決めています。そうすると、毎日の服選びがぐっとスムーズになるんです。子どもからも「この前のTシャツはどこ？」と聞かれることが減り、探すストレスがなくなりました。

「重ね着コーナー」をつくって迷いをなくす

秋は気温差が大きいため、羽織れる服の出番が増えます。そこで、クローゼットの一角や玄関に「重ね着コーナー」をつくって、

・カーディガン

・薄手の長袖シャツ

・ストール

などをまとめておくと、朝の服選びが一瞬で決まります。

わが家では、玄関近くの収納に私用のカーディガン、子ども用のクローゼットすぐ近くに軽めのパーカーをまとめて置いています。外出直前に「ちょっと寒いな」と思ったときもサッと取れるので、子ども自身が自分で羽織って出かけられるようになりました。

子どもの衣類は「次のサイズ」と一緒に管理

季節の変わり目は、子どものサイズアウトを見直すチャンスです。着られなくなった服は、「次の子に回す」か「処分する」に仕分けて、来年用は同じケースにまとめておくのがおすすめです。

わが家では、子どもの服を“今”のサイズと“次”のサイズに分けて収納。引き出しのラベルを「120」「130」としているので、どの服が今すぐ着られるかひと目でわかります。朝の支度時のサイズが合わずに「これは小さい！」とあわてることがなくなりました。

まとめて入れ替えないから「ラク」が続く

衣替えというと、ついつい「全部入れ替えなきゃ」と気負ってしまいますが、じつはそこまで必要ありません。

・今よく着る服

・もう少し着そうな服

・来年に回す服

この3つに分けて“ちょい替え”するだけで、無理なくスッキリが続きます。

わが家でも、一気にやろうとすると腰が重くなるので「今日は子どもの引き出しだけ」「今日は自分の羽織ものだけ」と分けて進めています。少しずつ整えていくと、気持ちにも余裕が生まれますよ。

秋の“ちょい替え”収納は、完璧な衣替えをしなくても家族が快適に過ごせる工夫です。「半分だけ入れ替え」「重ね着コーナー」「サイズごとに分ける」など、小さな工夫を取り入れるだけで、毎日の服選びも家事もぐっとラクになります。

季節の変わり目こそ、がんばりすぎない収納で心地よい暮らしを楽しみましょう。