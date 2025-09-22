今季限りで現役引退する

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間22日・ロサンゼルス）

今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手は21日（日本時間22日）、本拠地のジャイアンツ戦前にスピーチを行った。この日が公式戦の本拠地最終戦。試合前に本塁ベース付近でマイクをとり、「今日皆さんとここにいて、もう1度『ありがとう』と言えること、それが一番すごいことなんです。本当にありがとうございました。全てに感謝します」と語った。

ドジャース一筋18年のカーショーは2008年にメジャーデビュー。通算222勝を挙げ、3度のサイ・ヤング賞、2度のワールドシリーズ制覇と輝かしいキャリアを築いた。「今日ここにいられることは本当に光栄です。これ以上言えることがあればいいが、ただ一言、信じられないほど素晴らしい時間でした、としか言えません。これ以上に望むことはない。この18年間は人生で最も大きな意味を持つ日々でした」と熱く語った。

チームは13年連続のポストシーズン進出が決まっている。3度目の世界一をかけた10月の戦いではブルペン待機を辞さない構えを見せている。「まだもう1か月が残っている。10月の終わりにまた会いましょう」と世界一連覇を誓っていた。（Full-Count編集部）