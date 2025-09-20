「秋色 × ジーンズ」どう合わせる？【ユニクロ】40代ママはこう着る！「お手本コーデ」

世界的トレンドとして注目を集めているデニムアイテムは、この秋もまだまだ人気継続中。そこで今回は、【ユニクロ】のジーンズを取り入れた秋らしいコーディネートをご紹介。40代ママインフルエンサーの@ma_anmiさんをお手本に、秋色を取り入れた最旬の着こなしを解説します。いつものジーンズコーデをアップデートしたい人は、ぜひ真似してみて。

トレンド大本命！ 上品な大人カジュアルコーデ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

クラシック回帰の流れを受け、きちんと感のあるアイテムが人気を集めている今シーズン。ミドル世代がデイリーコーデに取り入れるなら、テーラードデザインのジレがおすすめ。トレンドカラのブラウンを選べば、さらに季節感高まる着こなしに。ルーズなシルエットのカーブジーンズも、スラリとしたロングジレを合わせれば一気に大人ムードにシフト。インナーはデコルテラインを美しく演出するデザインで、女性らしさもプラスするのがポイント。

ベージュ × ブルーの好印象コーデ

ダボッとしたカーブジーンズに、ベージュの半袖カーディガンを合わせてほんのり秋ムードに。ジーンズにボリュームがあるので、コンパクトなトップスでメリハリをつけてすっきり見せるのが◎ プレッピーなムードが漂うポロカーディガンなら、一点投入でコーデの鮮度アップも狙えます。バッグとシューズは黒をチョイスして、キリッと引き締めるのも上品見えのポイント。

