歌手のロビー・ウィリアムスが、テイラー・スウィフトとの競争を避けるため、アルバム発売日を延期したようだ。自身にとって13枚目のソロアルバムとなる『ブリットポップ』を来月10日にリリースする予定だったが、テイラーの『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』がその1週間前に発売予定となっていることを受け、来年の2月にリリースを延期した。



【写真】実は手堅かった！ロビー・ウィリアムス

『ブリットポップ』の予約者向けメールでは「スケジュールの変更により、『ブリットポップ』のリリースは2026年2月6日となりました」と書かれている。



『ブリットポップ』が1位を獲得すれば、ロビーは全英チャート1位アルバム数でザ・ビートルズを抜き、歴代最多の座に就くことになる。ある関係者はザ・サン紙に「ロビーはまた1位を取れば歴史に名を残しますから、リスクを冒したくはないんです」「テイラーは間違いなく現在世界トップのアーティストですし、彼女の発売初週のセールスは、近年にリリースしたほかのアーティストの中でも群を抜いています」「2週目もまだ莫大なセールスとなるでしょうから、ロビーとチームはリリースを延期したほうが良いと判断したのです」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）