¡È´ù¤Î²¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¡ÉÀßÃÖµ¿¤¤¤Î40ºÐ¾®³Ø¹»¶µ»Õ¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅð»£¡×ºÎÍÑ°Ê¹ßÊ£¿ô¤Î³Ø¹»¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤¿¤«
¡¡´ù¤Î²¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¤Î¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¶è¤ÎÀé²»»û¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦¿å°æÀ»À¶ÍÆµ¿¼Ô(40)¤Ï9·î12Æü¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶µ¼¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢19Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤ÏÍý²Ê¼¼¤Î´ù¤Î²¼¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿å°æÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅð»£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿å°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï2011Ç¯¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀé²»»û¾®³Ø¹»¤ò´Þ¤à3¹»¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÅð»£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
