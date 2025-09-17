「てんびん座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
自分のためなら、現状のままでいいのです。
それなりに幸せだし、快適に暮らしていかれるでしょう。でも、誰かと一緒に動こうとすると、いろいろ変える必要が出てくるはず。ご縁の変わり目に軌道修正をすることに。
【よくある症状】
身近な人の一身上の事情による変化のあおりを受けやすいでしょう。
パートナーが転勤する、転職する、親の介護が始まる、同居の必要が生じるなど、やむを得ない理由で何かを変えなければならない状況に追い込まれるのです。
【てんびん座さんの軌道修正キーワード】
1：共生
2：選択
3：形式
あなたの思いやりと歩み寄りによって、大事なつながりが守られていくでしょう。
一緒にいると決めた相手以外の人間関係が希薄になったり、遠ざかったりするはず。何かを選ぶということは、他の何かを捨てることと考えて。
【処方箋】
・思い切る
生き方をガラッと変えてしまいましょう。
これまで通りのやり方に新しい要素がプラスされる的なやり方では、修正力が足らずに、元に戻ってしまう、または、なし崩しで確保したはずのものを手放すことになるでしょう。社交性、協調性豊かなあなたですが、相いれない世界をキープするのは、性に合わないはず。
このため、軌道修正のタイミングが来たら、思い切って全部変えてしまえばいいのです。人生を上書きしていきましょう。
・先を読む
未来を変えると決めたら、次のフィールドで必要になるものをそろえていきましょう。
どんな服装が好ましいのか、どんなスキルが求められているのか、しっかりとイメトレして抜かりなく備えて。言い換えれば、準備ができないうちに軌道修正をかけてはダメ。「やっぱりやらなければよかった」と後悔することに。
日常的には、お手本になる人を見つけると、うまくいくはず。「あの人みたいになりたい」から、観察、模範、質問で、完璧に！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
