猫は自由気ままな動物。しかし、今回紹介する猫ちゃんは飼い主さんに身をゆだね、まるで赤ちゃんのように抱っこされていたそうです。その光景にほっこりすること間違いなしです。

投稿はX（旧Twitter）にて、37.4万回以上表示。いいね数は、2.3万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「こんなに立派になったのもママさんのおかげ」「人間に見えてきたのは私だけ！？」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：ママに抱っこされる猫→まるで『赤ちゃんのよう』で…】

ほんと赤ちゃん

今回、Xに投稿したのは「下半身麻痺のハチ」さん。登場したのは、ハチワレ猫のハチちゃん。ハチちゃんは下半身麻痺というハンデを抱えていますが、優しい飼い主さんのおかげで穏やかな日常を過ごせているようです。

今回、飼い主さんがSNSに投稿したのは、飼い主さんに抱っこされながら大の字のようにリラックスしているハチちゃんの姿。腕にすっぽり収まった体は、まるで人間の赤ちゃんをあやしているみたい。猫がここまで無防備に身をゆだねるとは…。きっと飼い主さんのことを本当のママだと思っているのでしょう。見ているだけで癒される光景です。

赤ちゃんみたいなハチちゃんに心癒されたX民たち

まるで人間の赤ちゃんみたいに飼い主さんに抱っこされていたハチちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「可愛い赤ちゃんですね」「本当の赤ちゃんみたい」「幸せそうですね」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、飼い主さんにべったり甘えん坊なハチちゃんを見て心温まったようですね。

Xアカウント「下半身麻痺のハチ」では、猫のハチちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ハンデを抱えつつも、一生懸命日々を過ごしているハチちゃんの姿は見る人を勇気づけてくれます。

