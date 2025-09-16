【ミスド】紗栄子もお気に入り！“凍らせても美味しい”ドーナツ「私の好きなタイプ」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ミスタードーナツ様】55周年おめでとうございます！』という動画を投稿。【ミスタードーナツ】のお気に入り“ベスト3”を披露する中で、紗栄子さんが1位に選んだ商品をご紹介します♪

動画内で、紗栄子さんが「もうこれはずーっと。ミスドに行ったら必ず買っております」「これ知らない人いないんじゃない？」と取り出したドーナツがこちら！

◼︎エンゼルフレンチ

ミスタードーナツ / エンゼルフレンチテイクアウト税込183円・イートイン税込187円（公式サイトより）

ふわっと軽い食感が特長の『フレンチクルーラーシリーズ』の1つで、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングしたドーナツ。

昨年リニューアルを行い、さらに軽い口当たりを楽しみながら、よりタマゴのコクを味わえる生地になったんだそう！

公式サイトによると、こちらは凍らせて食べるのもおすすめとのことで、ラップに包んで3時間ほど冷凍すると、いつもと違う新しい食感を楽しめるんだとか♪

◼︎食べる場所によって様々な味が楽しめる

紗栄子さんは「ドーナツを食べる！って決め込んでる時は、小麦とか乳製品とか、もうそういうのを気にしてる場合じゃない。食べる！って決めていくから」と言い、「もう罪悪感のかたまり、だけど幸せ！」「この背徳感がいいのよ」と、心の健康のために食べているとコメント。

また、クリームもチョコも味わえるこちらのドーナツについて、「味変ができるのがいいみたい」「この1つの世界でいくつもの表情を出してくれるのが私の好きなタイプ」とも教えてくれました。

■動画もチェック！

動画では、紗栄子さんが大好きなミスタードーナツの2位と3位の商品も発表！ぜひチェックしてみてくださいね。