ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、サンリオの機関紙「月間いちご新聞」とコラボレーションしたアイテムを、ECサイト「STRIPE CLUB」で9月22日（月）午後8時から、全国の店舗で9月23日（火）から発売する。

Maison de FLEURとサンリオの機関紙「月間いちご新聞」がコラボ！

今回はいちご新聞の創刊50周年を記念して、ハローキティやマイメロディなどサンリオの人気キャラクターと“いちごモチーフ”をかけ合わせたアイテムが全10型ラインアップ。メインキャラクターの「いちごの王さま」も初登場する。

いちご型をレザー調素材のキルティングで表現した「いちごショルダーバッグ」（1万3200円）と、ふわふわの起毛素材の「いちごポーチ」（4700円）は、パールでいちごの種と、グリーンのリボンでへた部分をイメージしてある。それぞれいちごの王さまの王冠が箔押しされている。

Maison de FLEUR いちご新聞 いちごショルダーバッグ（1万3200円）

Maison de FLEUR いちご新聞 いちごポーチ（4700円）

キャラクターたちが赤いリボンやいちご柄の洋服を身につけた「チャーム」（3700円）は、マイメロディとクロミ、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコのほかに、メインキャラクターの「いちごの王さま」が初登場。チェーン部分にはロゴプレートがついている。

Maison de FLEUR いちご新聞 チャーム（3700円）

キャラクターたちがブランドロゴに隠れたデザインの「フリルトートバッグ」（7000円）は、サイドにフリルがあしらわれ、カラーはアイボリーとピンクベージュの2色展開となっている。バッグやポーチの裏地には赤いリボンといちご柄の洋服や帽子をまとったキャラクターたちが総柄プリントされている。



Maison de FLEURが「月間いちご新聞」とコラボレーションしたアイテムは、ECサイト「STRIPE CLUB」で9月22日（月）午後8時から、全国の店舗で9月23日（火）から発売される。

Maison de FLEUR いちご新聞 フリルトートバッグ（7000円）

トートバッグのフロントデザイン