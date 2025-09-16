43ºÐ´Ú¹ñÃËÀ¤È26ºÐÂæÏÑ½÷À¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¿ôÉ´·ï¤Î°¼Á¥³¥á¥ó¥È¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í²¿¤¬¡©
17ºÐ¤âÎ¥¤ì¤¿ºÐ¤Îº¹¹ñºÝ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐº¹!? Âç³Ø¶µ¼øÈþ½÷¤¬·úÀß²ñ¼Ò²ñÄ¹¤È·ëº§¡©
9·î15Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ªÇº¤ßÁêÃÌÈÖÁÈ¡Ø²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤ÆÊî»§¡Ù¡ÊKBS Joy¡¢¸¶Âê¡ËÂè333²ó¤Ë¤Ï¡¢17ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤ËÇº¤à¹ñºÝ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Ï43ºÐ¤Î´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤È26ºÐ¤ÎÂæÏÑ¿Í½÷À¡£2¿Í¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´½äÎéÏ©¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Ìó34Æü´Ö¡¢800km¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÎ¹¤ÇÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¹¹Ô¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡ÈÍÜÉã¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤Ù¤¤«½÷À¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤Ù¤¤«Çº¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ðÇò¤ÏÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤Î¥½¡¦¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¤¬¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë·ë¶É¤¹¤°¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎMC¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¤â¡Ö¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ï°ì½Ö¤À¤±¤À¤Ê¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤Ï¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Å¹¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÌ¼¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¿ôÉ´·ï¤Î°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î½÷À¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤ÏÇ¯Îðº¹¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£¥½¡¦¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¤¬¡Ö¤´Î¾¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÊì¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Éã¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£MC¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌ¼¤ÎÈà»á¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃËÀ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ²Ú·÷¤ÎÇÐÍ¥¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¾Î»¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤Ï³Ë¿´¤Î¡È·ëº§´Ñ¡É¤Ë¡£ÃËÀ¤Ï·ëº§¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢½÷À¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¥½¡¦¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡Ö4Ç¯¸å¡¢ÃËÀ¤Ï47ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£½÷À¤¬ËÜÅö¤Ë·ëº§¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤éÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤éº£¤·¤Ã¤«¤êÇº¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤âÌÀÆü¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤Ð¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤È²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤ê¡¢ÁêÃÌ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡Ø²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤ÆÊî»§¡Ù¤ÏËè½µ·îÍË20»þ30Ê¬¤è¤êKBS Joy¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£LG U+tv¡¢Genie tv¡¢SK Btv¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢KBS¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¡Ömy K¡×¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
