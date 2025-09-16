食楽web

息を呑むような圧倒的なぶどう畑が広がる自然の光景、開放感。まさに日本ワインの理想郷のような「サントリー登美の丘ワイナリー」は、富士山と甲府盆地を望む広大な敷地とは裏腹に、こと細やかにぶどう品種に合わせて区画を分け、繊細に栽培管理を行うことで、世界に肩を並べる「ジャパニーズワイン」の実現に向け日々、挑戦しています。

そんな高みを目指すため、一連のワイン作りの工程を体感できる新たな見学ツアーが9月19日（金）から一般公開されます。注目は新設された「FROM FARM醸造棟」。広大な畑でぶどうが育ち、匠の技でワインが仕込み、醸されて、ワインを熟成させる過程を一層、体感できるようになりました。

今回は、事前のプレスツアーにて、施設を巡り、新ヴィンテージのワインをテイスティングしました。ぜひ、日本ワインの発展と素晴らしさを知り、美しく、美味しい見学ツアーの参考にしてみてください。

「FROM FARM醸造棟」を開設！ツアーの新たな見どころに

「FROM FARM醸造棟」は、細かく分かれた区画・畑ごとに育てたぶどうを最適なタイミングで収穫・醸造することで、多彩な原酒の作り分けを可能にする施設です。内部には繊細な温度調整を可能にする26台の小容量サーマルタンクが備えられ、収穫したぶどうを小ロットで丁寧に仕込み、ぶどうの個性を最大限に引き出しています。さらに、高品質な果汁を得る新プレス機も導入。より一層、魅力的な日本ワインが生まれることが期待できるのです。

施設内のタンク上部

新たな登美の丘ワイナリー見学ツアーの内容は？

甲府盆地を見渡せる「眺望台」の下に広がるぶどう畑が圧巻！ 実際にさまざまな品種のぶどうを見て回ることができます

リニューアルした見学ツアーは2つ。特におすすめしたいのは、バスで移動しながら登美の丘ワイナリーの豊かな自然を感じつつ、つくり手の技と挑戦を体感できる「FROM FARM登美の丘ワイナリーツアー〈プレミアム〉」です。

甲府盆地を見渡せる眺望台からの眺めは圧巻！ 広大なぶどう畑、そこに実るさまざまな品種や、棚仕立てや垣根仕立ての栽培方法を間近で見て、知ることができます。

歴史を感じる熟成庫の内部にも潜入

上：熟成庫の外観。下：多くのワインが眠る熟成庫内。その空間はロマンでいっぱい！

さらに、山道を通り抜けながら、新設された醸造棟や熟成庫の見学へ。途中、自動車道としては珍しいスイッチバックがあります。その昔、水を運ぶのに牛車や木炭車では勾配を登ることができず、鉄道のようなスイッチバックを作り運んだそう。今もこの歴史を感じるシーンとしてこの演出が残されています。

1950年台に山をくり抜いてつくったという熟成庫では、歴史を重ねながら、多くのワインが熟成するのを待っています。夏でも温度は16℃前後、湿度は60%というワインにとって理想的な環境で、中に入るとひんやり。フレンチオークの樽が並ぶ静謐な空間は神秘的でいつ訪れても心が躍ります。

見学ツアーの最後はテイスティングタイム

テイスティングシーンのイメージ

見学後は、4種類のワインをテイスティング。プレスツアーでは新ヴィンテージを味わいました（一般の見学ツアーはワインが異なります）。特に2023年は年間を通じ天候に恵まれ、降水量も少なかったため、高熟度のぶどうが得られ、良質なヴィンテージが生まれました。

試飲した新ヴィンテージ、右から「SUNTORY FROM FARM 登美の丘 甲州 2023」、「同 登美の丘 赤 2022」、「同 登美 甲州 2023」、「同 登美 赤 2021」/食楽web

ぶどう品種「甲州」を100％使用し、複雑で凝縮された果実味と白い花のような上品な香りの白ワイン「SUNTORY FROM FARM 登美 甲州 2023」をはじめ、和柑橘などの香りと果実味、爽やかながら渋みを感じられる「同 登美の丘 甲州 2023」、プティ・ヴェルドやメルロを中心にブレンドし、黒い果実やスパイスの香り、まろやかな酸味を感じるミディアムボディの赤ワイン「同 登美の丘 赤 2022」など。

サントリーフロムファームのワインたちをテイスティング

さらに、登美の丘ワイナリー以外の山形・かみのやま、長野の塩尻、青森・津軽、長野・高山村で生まれたワインたちもテイスティングすることができました。

中央左が「信州 シンフォニー 2024」、右が「信州松本 アロアティック アッサンブラージュ ロゼ 2024」

特に筆者が気に入ったのが、信州の4つの地域で育ったぶどうの個性を引き出した白ワイン「信州 シンフォニー 2024」。白桃、青リンゴやミラベルなどがブレンドされた果実味、白い花の香りなどが感じられる多層的な味わいながら、クリーンで軽やか！ 食中酒としてぜひ、味わいたいワインの一つになりました。

最後に、試飲もできるショップに立ち寄り、絶景の富士見テラスで雄大な自然のもと、日本ワインを心ゆくまで楽しむ。ワイン好きならぜひ、一度は訪れてほしい日本を代表するワイナリーです。

●見学ツアー概要

ツアー名：FROM FARM登美の丘ワイナリーツアー〈プレミアム〉

所要時間：120分 参加費：8,000円(税込)

内容：眺望台・ぶどう畑・FROM FARM醸造棟・熟成庫の見学、4種のワインのテイスティング（SUNTORY FROM FARM 登美の丘 甲州 2022、同 登美の丘 赤 時のかさねなど）

ツアー名：FROM FARM登美の丘ワイナリーツアー

所要時間：80分 参加費：3,000円(税込)

内容：ショップ近くのぶどう畑・FROM FARM醸造棟・熟成庫の見学。熟成庫で2種のワインのテイスティング（SUNTORY FROM FARM 登美の丘 甲州 2022、同 登美の丘 赤 時のかさねなど）

※いずれも20歳未満の方は参加不可。ワインは変更になる場合あり

FROM FARM 登美の丘ワイナリーツアー

SUNTORY FROM FARM