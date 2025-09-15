「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さん（享年83）の娘で、継承者となった細木かおりさんが15日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。母の半生が実写ドラマ化される件について言及した。

Netflixは「地獄に堕ちるわよ」と題し、数子さんの半生をドラマ化すると発表。26年に世界独占配信されるという。また女優・戸田恵梨香が数子さん役を務めることが告知され、注目を集めていた。

この件について感想を聞かれると、かおりさんは「タイトルが『地獄に堕ちるわよ』って…なんなの、これ?」といい「自分の母がダークヒーローって、どうなんですかって。来年まで、胃が痛くなっちゃいますね」と苦笑。

また「2年ぐらい前かな。ネトフリさんからオファーがあって、知っていましたよ。ざっくりは。だけど細かいことは知らない」といい「私たちには“やめてください”っていう権限がないから。“フィクションですから”って言われたら、そうですか…って」と複雑な胸中を吐露していた。

それでも、戸田の演技については「非常に興味がありますね、楽しみではあります」といい「複雑な思いはありますけど“ダークヒーロー”を楽しみます」と笑いながらコメントしていた。