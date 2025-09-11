9月12日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほかで劇場公開される『オアシス｜ネブワース1996：DAY2 Sunday 11th August』４Kデジタルリマスター版。音楽史に刻まれた伝説の現場であり、オアシスを語る上で決して外すことのできない2日間、ネブワースでの圧巻のライブ・パフォーマンスを収録した貴重な映像作品となっています。現在、世界中が熱狂する再結成ワールドツアーがスタートし、日本中が来日公演を待ちわびる中、来たるべき日に向けた最高の「前夜祭」であり「予習」となる本作！

さらに今回、劇場公開のためだけに、最新技術「RS+」を駆使して映像を４Kデジタルリマスター化。1996年当時の空気感はそのままに、立体的でリアルな映像とパワフルな音響が、まるで現場にいるかのような圧倒的な臨場感を生み出している。往年のファンはもちろん、最近オアシスを知った新たな世代も、バンドが最も輝いていた瞬間を追体験できるこの歴史的体験は映画館で味わうべき。

公開目前となった9月11日、TOHOシネマズ日比谷にて、トークイベント付き先行上映会を開催。YouTube「みのミュージック」で絶大な支持を得る、音楽評論家でもあるみのさんと、多くのミュージシャンに寄り添い、その魅力を伝え続けてきた音楽ジャーナリストの粉川しのさんが作品の魅力を語りました。

多くの方がオアシスTシャツを見に纏い、愛があふれまくった会場。みのさんが「東京公演のチケットが当たった方はいますか？」と観客を呼びかけると、多くの人が挙手！

本作について、「圧倒的にDAY2の方が音が良い。そして、96年の音の質感を残していて、オアシス来日の前夜祭として最高ですし、映像で観ると圧巻です」と粉川さん。「本人たちがDAY1よりもはしゃいでる。この時のリアムがすごいのが、（お酒）をたくさん飲んでも歌えている。よく分からないセーター着ていますけれど、めちゃめちゃカッコ良い。これは当時の彼女のセーターを着ちゃったらしいんですけどね」と会場を沸かせつつも、バンドの絶頂期であるというこのライブについて、「技術も盛り上がりもすべてが最高なのですが、ノエルの言葉を借りるならば『ネブワースは終わりの始まり』だと表現しているんですよね」と粉川さん。様々な側面から伝説的なライブであったことが伺えます。

先日ロンドンのウェンブリー・スタジアムでのライブも体験してきたという粉川さん。2025年のオアシスについて「結成してくれただけで及第点だったのですが、想像の15倍くらい良かった。トリプルギターがものすごく良いです。そして2人がすごく楽しそう。あんなに仲の良い兄弟、2000年以降初めて見ました！」」と大絶賛。「2025年のオアシスとネブワースのオアシスの良さがまた違うので、見比べていただければ」と会場の皆さんに呼びかけます。

また、粉川さんの「ロンドンのライブや、豊洲でのリアムのライブでも若い方が多くてビックリしました」という驚きに対し、「本当にすごいですよね。僕のチャンネルで『好きなアルバムランキング』のアンケートをとっているのですが、以前オアシスが一位を獲得して」とみのさん。「ノエルが『若い子が僕らの音楽を好きになってくれたから』と感謝している」と粉川さんが言うとおり、世代を超えてオアシスの魅力が広がっている様です。

映画『オアシス｜ネブワース1996：DAY2 Sunday 11th August』４Kデジタルリマスター版は9月12日より公開。激アツの入場特典もあるのでお早めに！

作品情報

作品のご鑑賞者への入場特典として、超貴重な＜ネブワース1996 DAY2メモリアル・チケット＞がプレゼント！ この“ネブワース1996 DAY2 メモリアル・チケット”は、ネブワース1996公演公式プログラムの表紙用に、当時のデザイナーが、ハリウッド・ボウルで使われたビートルズのチケットを模してデザインしたネブワース1996公演の擬似チケット。実際のネブワース公演の入場のために使用されたチケットではないものの、ファンの間では画像と共に語り継がれる思い出のチケットだ。そのチケットのうち、青いデザインの8/11（DAY2）公演チケットデザインのレプリカがこのたびDAY2鑑賞記念としてプレゼントされることになったというわけだ。先着順で無くなり次第終了となるので、この貴重な機会を是非お見逃しなく！

『オアシス｜ネブワース1996：DAY2 Sunday 11th August』４Kデジタルリマスター版

© Big Brother Recordings Ltd /Photo by Jill Fu

9/12(金) TOHOシネマズ日比谷ほか全国順次公開