結婚願望を持つたんぽぽ・川村エミコ（45）が婚活に挑戦。結婚願望の強さを語る中で、20代の頃に一度プロポーズを受けていたと明かした。

【映像】プロポーズを受けた20代の川村

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはみちょぱこと池田美優。

今回はたんぽぽ・川村エミコ（45）の婚活に密着。川村はこの日、辛口指導が話題の婚活アドバイザー・植草美幸さんのカウンセリングを受けた。植草さんは40代婚活の成婚率を「1％くらいじゃないか」と伝えた。川村が「恋愛ってムダが楽しいんですけどね〜」と理想を語ると、「恋愛しにきちゃダメ！婚活にスイッチを切り替えないと」と川村を一喝。「この先どうなるんだろうって不安を抱えていると思うから、川村さんには心のサポートをしてくれる人がいい」と結婚相手の方針をアドバイスし、ヘアメイクやファッションを完全婚活仕様にチェンジさせた。

「すぐにでも結婚したい」と強い結婚願望を抱く川村。「20代は芸人になったばかりでそれ（恋愛）どころじゃない感じ」と振り返り、「『結婚したい』と言ってくれた人はいたけど、そういうタイミングが合わず」と婚期を逃した過去を明かした。

「30代はとにかく頑張ろうと思って仕事に必死」と全力で取り組むうち、気づけば45歳に。「結婚は小学4年生の時からしたかった」という川村、今回の婚活パーティーで結婚相手を見つけられるのか？