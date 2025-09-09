日本の10倍!? 韓国の「高すぎるパン価格」に有名ユーチューバーが立ち上がったが…「価格破壊」に成功したのに「たった一日で挫折」となった驚きの理由

「パンフレーション」！？

物価高の韓国では、まさに、給料以外は何もかもが上がりつつある。物価上昇を意味する「インフレーション」を借用した「冷麺（ネンミョン）フレーション」、「ランチフレーション」、「フルーツフレーション」など、急騰する食卓物価を指す流行語も登場した。この中で、「パンは富裕層が食べる嗜好食品」という言葉まで登場するほどパンの価格が天井知らずに急騰している。最近では「パン価格の正常化」を叫びながら実験を行ったある有名ユーチューバーが、韓国で大変な反響を得ている。

韓国はアジアで最もパンが高く、日本に比べても2倍ほどといわれている。グローバル物価統計サイトの「ヌムベオ（Numbeo）」によると、2025年9月基準で韓国の食パン（500グラム）の平均価格は2.98ドル、調査対象124カ国のうち11位を記録した。食パンの価格が最も高い国はアイスランドで4.26ドル、2位はスイスで3.81ドル、3位の米国3.64ドルなど上位10ヵ国はいずれも西洋圏だった。その後が11位の韓国で、アジア諸国の中で最も高いが、日本は1.51ドルで、それよりも2倍も高いという。

食パンだけではない。日本が元祖の「塩パン」は数年前から韓国の若者の間で大きな人気を集めているが、「パリーバゲット」などの有名フランチャイズパン屋では2500〜3000ウォン（約265〜320円）、人気のベーカリーでは7000〜10000ウォン（約745〜1065円）もする。元祖である日本の2〜10倍水準というわけだ。

こういう事情なので、パン好きの韓国の若者の間では「日本のパンは安くて美味しい」という認識が広がっており、日本旅行に行くたびに近所のパン屋さんを探し回るのが流行だという。このような人々のために、日本各地の特色あるパン屋を紹介する本も多数出版されている。

韓国人はプレミアパンを好む

韓国が日本よりパンの値段が高い理由は、様々な要因が複合的に作用している。

まず、日本に比べて原材料費が高いという背景がある。例えば卵は日本の2.5倍、牛乳の価格は日本の1.5倍も高い。

第二に、人件費などの固定費が高い。パンは材料費より人件費の比重が高い食品だが、文在寅政権時代の最低賃金の急激な引き上げの影響で2017年に比べ30〜40%も人件費が急騰し、併せてパン価格も天井知らずに急騰しているということだ。ここにパン屋が主に地価の高い都心商圏やマンション商店街に密集していることから、賃貸料負担も高いという条件も加わる。

第三に、食文化の違いに起因する要因がある。韓国の1人当たりのパン年間消費量は7.8キロで、日本の28キロよりはるかに少ない。消費量が少ないため、薄利多売が難しく、規模の経済が成り立たないということだ。さらに、パンは毎日食べる主食ではなく、おやつやデザートとして認識している韓国人は、高い材料が入ったプレミアムパンを好む傾向があるという。「少し高くても見映えが良くておいしいパン」を求める韓国人のパン消費文化があるため、業者が価格を簡単に下げないということだ。

他にも製パン業界が大企業の独占・寡占によるフランチャイズ構造で形成されている点、さらに複雑な流通構造の問題点なども韓国のパン価格を高くする原因だという。

衝撃の実験、パンがいきなり半額以下

ところが、韓国の高いパンの値段について問題を提起しながら、独特な実験を試みたユーチューバーがいる。ソウル大学経済学科を卒業して証券マンとして活躍し、ユーチューバーに転身した「シュカ」で、フォロワー360万人余りを従えた超人気経済ユーチューブチャンネル「シュカワールド」の運営者だ。 シュカワールドは「パンフレーション現象に対応するための企画」という動画を公開し、韓国のパン価格が高い原因を分析し、コスパを強調した新しい形態のベーカリーブランドを指向する「ポップアップストア」のオープンを宣言した。

そして8月30日から若者の街、聖水洞（ソンスドン）に「ポップアップストア」をオープン、塩パンが990ウォン、ベーグルが990ウォン、バゲットが990ウォン、食パンが1990ウォンなどと、市中価格の1／2、1／3の水準でパンを販売し始めた。破格の価格設定が可能だった理由について、シュカワールドは「材料の産地直送で中間流通費用を下げ、パンの形を規格化・単純化して人件費を最小化し、包装をなくすなど費用を節減した。合わせてパン価格を「マージン率」ではなく「マージン額」で計算して原価が上昇しても消費者価格には反映されないように調整した」と明らかにした。

予想通り、ポップアップストアはオープン初日から長い列ができ、大盛況を呈した。SNSでは「パン価格のバブルが崩れた」と消費者は歓呼したが、町のパン屋は大きく反発した。自営業者の代表的なインターネットコミュニティである「痛いから社長だ」では、このプロジェクトに対するパン屋の不満が溢れていた。

「原価が1000ウォンなのに、どうやって990ウォンで売るのか。販売価格にバブルがあるのではなく、流通にバブルがあるのに、罪のない自営業者にばかり非難が集中している」

「こんなやり方では町のパン屋さんはみんなつぶれる」

「ここはどうしてこんなに高いのかと問い詰める客もいる。実際にお客さんが減った」

韓国中のパン屋さんからの激しい反発で、結局、シュカは翌日の31日、「安いパンを作ればみんなが喜ぶと思ったが、そうではなかった。申し訳ない」とし、「自営業者を非難したことは一度もない。私も自営業者だ。 パン価格の構造的な問題を話し合おうとしたが、別の方向に解釈されて残念だ」と明らかにした。続けて「気分を害された方々がいれば誤解があったようだ」と話した。

結局は半分の成功だったが、シュカの今回の実験は「高くて当たり前」という認識が広がっている高物価時代の韓国メディアと消費者の警戒心を呼び起こした。韓国のすべてのメディアが韓国の製パン業界の問題点を分析し始め、韓国特有の複雑な流通構造と価格策定方式に対して韓国の消費者が疑問を抱くようになったのだ。私を含めて韓国のパン好きたちは、多くの消費者がよりおいしく安いパンを食べられる権利を主張できるような雰囲気が作られることを願っている。

