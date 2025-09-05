岡崎体育がチャルメラおじさんに！ラッパを吹いてご満悦
明星食品株式会社は、９月７日（日）より、岡崎体育が出演する「明星 チャルメラ」の新TVCMを全国で放映開始する。
来年2026年に、60周年を迎えるロングセラー袋麺ブランドのチャルメラはホッとする味わいが特徴。今回かくし味のホタテだしが「北海道産ホタテ100％を使用しただし」となったことをTVCMで訴求する。
CMでは、2025年上半期に一躍話題となったネットミーム「○○って伝えなきゃ。エッホエッホ」のリズムに合わせ、アーティストや俳優として活躍する岡崎がチャルメラのパッケージに描かれているチャルメラおじさんに扮して登場。CMでお馴染みの「ソラシ〜ラソ♪ソラシラソラ〜♪」のメロディーを実際にチャルメラで吹くシーンや、勢いよく麺をすすり、満足げな表情を浮かべるシーンは必見。
また、インタビュー動画とメイキング動画も公開に。撮影の裏側をおさめたメイキング動画では、チャルメラを一発で上手に吹けたときの満足げな表情、麺をすするのに大苦戦している姿など、笑いの絶えない和やかな撮影現場の様子を垣間見ることができる。
そして、インタビュー動画では、「○○って伝えなきゃ」のリズムに合わせて岡崎が今伝えたいこと、「北海道産ホタテ100％使用をしただし」の“かくし味”にちなんで岡崎が“かくしていたこと”、デビュー10周年の感想や今後の野望、この秋楽しみたいことなどについて語っているので、こちらもぜひチェックを。
来年2026年に、60周年を迎えるロングセラー袋麺ブランドのチャルメラはホッとする味わいが特徴。今回かくし味のホタテだしが「北海道産ホタテ100％を使用しただし」となったことをTVCMで訴求する。
CMでは、2025年上半期に一躍話題となったネットミーム「○○って伝えなきゃ。エッホエッホ」のリズムに合わせ、アーティストや俳優として活躍する岡崎がチャルメラのパッケージに描かれているチャルメラおじさんに扮して登場。CMでお馴染みの「ソラシ〜ラソ♪ソラシラソラ〜♪」のメロディーを実際にチャルメラで吹くシーンや、勢いよく麺をすすり、満足げな表情を浮かべるシーンは必見。
また、インタビュー動画とメイキング動画も公開に。撮影の裏側をおさめたメイキング動画では、チャルメラを一発で上手に吹けたときの満足げな表情、麺をすするのに大苦戦している姿など、笑いの絶えない和やかな撮影現場の様子を垣間見ることができる。
そして、インタビュー動画では、「○○って伝えなきゃ」のリズムに合わせて岡崎が今伝えたいこと、「北海道産ホタテ100％使用をしただし」の“かくし味”にちなんで岡崎が“かくしていたこと”、デビュー10周年の感想や今後の野望、この秋楽しみたいことなどについて語っているので、こちらもぜひチェックを。