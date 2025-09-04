アニメ『呪術廻戦』5周年特番、榎木淳弥・内田雄馬・瀬戸麻沙美がケーキでお祝い！
アニメ『呪術廻戦』5周年記念特番のオフィシャルレポートが到着！ 榎木淳弥（虎杖悠仁 役）、内田雄馬（伏黒恵 役）、瀬戸麻沙美（釘崎野薔薇 役）が出演したファン必見の番組内容をお届けしよう。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する大人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）。
2020 年10 月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。
『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』が2025年5月30日（金）に公開、さらに『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が10月17日（金）に公開決定、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日（金）に公開決定！
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1月より放送開始することが決定し、ますます盛り上がりをみせている。
そんな人気醒めやらぬアニメ『呪術廻戦』の、 ”アニメ『呪術廻戦』5周年記念特番” が8月31日（日）20：30 より配信された。
特番では虎杖悠仁役・榎木淳弥、伏黒恵役・内田雄馬、釘崎野薔薇役・瀬戸麻沙美がアニメ『呪術廻戦』の初回放送日となった2020年10月3日からの5年を振り返るトークや、5周年にかけた5大情報が発表に！
早速オフィシャルレポートをご紹介！
＜『アニメ『呪術廻戦』5周年記念特番』オフィシャルレポート＞
TVアニメ『呪術廻戦』第1期の初回放送日2020年10月3日から5周年という記念の年を祝した ”アニメ『呪術廻戦』5周年記念特番” が3人の息のあったタイトルコールでスタート。
はじめに特番配信情報とともに発表となった、制作スタジオMAPPA描きおろしのアニメ『呪術廻戦』5周年ビジュアル第1弾がモニターに映し出されるとキャスト陣は「すごい！」「楽しい！」と大盛り上がり。
続けて、5周年を振り返るコーナーでは、呪術廻戦の歴史が詰め込まれた年表が映し出され、榎木は「スピード感がすごい」と怒涛の5年間を振り返り、内田は『劇場版 呪術廻戦 0』がもう4年前！？」と驚きの表情をみせた。
2024年12月25日に発売された原作コミックス最終巻について瀬戸は「コミックスが出るまで私は最後まで読んでなかったので、ここで結末を知れて感慨深かったです」と作品への想いを語った。
さらに、本コーナーではキャストが過去に出演したイベントをベースとした ”特級じゅじゅクイズ5周年ver” を出題。
第1問では2019年に行われたジャンプフェスタにて、五条悟 役・中村悠一があげた ”担当するキャラクターの好きなシーン” という問題が出題され、6年前の記憶を思い出そうと苦戦する場面も。
そんな中 ”じゅじゅヒント” と称し、中村悠一からボイスメッセージが到着！
メッセージ内で中村さんは「あっという間に5年が経ちましたが、アニメだけではなく、ゲームの収録やイベントなど、いろいろな貴重な面白い経験をさせていただきました」と5年間を振り返るコメントを寄せた。
続く、第2問では、『劇場版 呪術廻戦 0』から問題が出題され、初日舞台挨拶の際にイベント中に運ばれてきたものを当てる問題に。
苦戦するキャスト陣に乙骨憂太 役・緒方恵美からの ”じゅじゅヒント” が到着。
VTR内では「5周年おめでとうございます！ 5年も、もう経ったんですね！ 途中から参加させていただいて、受け入れてくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします」と感謝の言葉を述べた。
