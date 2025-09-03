重音テトのクリアな歌声に感動が止まらない！ ボカコレ2025夏ルーキー1位に輝いたsabio『Ribbon』に「凄すぎる」「良すぎて泣いた」の声
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『Ribbon/sabio feat.重音テト』というsabioさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
「始まりと終わりが僕にはある」
はじめまして。sabioと申します。
Ribbon/sabio feat.重音テト
今回も大きな盛り上がりを見せた「The VOCALOID Collection 2025 Summer」（ボカコレ2025夏）。数々の名曲が投稿される中、「ルーキーランキング」にて見事1位に輝いた楽曲が「これでルーキーさんの作品！？凄すぎる」と驚きを呼んでいます。
その楽曲とは、sabioさんによる『Ribbon』。開放感あふれるサウンド、心に突き刺さる歌詞、そしてスタイリッシュな映像が高次元で融合したこの作品は、多くのリスナーを虜にしています。
ボーカルを務めるのはSynthesizer Vの重音テト。楽曲は、彼女の透き通るような歌声で静かに幕を開けます。そこに厚みのあるコーラスや疾走感あふれるエレクトロサウンドが加わっていき、視界が一気に開けるかのように世界が広がっていきます。
『Ribbon』の魅力はサウンドだけではありません。「名前のない日々を紡ぎ 愛を繋いだらリボンをかけよう」「何一つも同じじゃないさ まるで違うから惹かれたんだ」といった歌詞は、不確かな世界の中で人との繋がりの尊さを歌い上げているかのようです。心のすきまをすべて希望で満たしてくれるような、純粋な愛が描かれています。
本楽曲の魅力をさらに引き立てているのが、genetlerさんによるミュージックビデオです。洗練された多彩な映像が次々と展開し、視聴者を一瞬たりとも飽きさせません。歌詞と完全にシンクロした映像表現や、ノイズを効果的に使った演出は、楽曲の持つエモーショナルな雰囲気を視覚的に増幅させています。
音楽、歌詞、ボーカル、そして映像。そのすべてが完璧に結びつき、一つの傑作として生み出された『Ribbon』。ボカコレ2025夏ルーキーランキング1位という結果も納得のクオリティです。まだ聴いていない方は、ぜひこの機会に視聴してみてください。
視聴者コメント
優勝嬉しすぎる！！！！！！！
映像も含めて全部良い
良すぎて泣いた
歌詞もめちゃくちゃ良い
綺麗な壮大感
文／高橋ホイコ