³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÎàÊè¹Ó¤é¤·áÆ°²è¤¬±ê¾å¡¡ºßÆü¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç»È´Û¤Ï¡Ö¸·Àµ¤ËÂÐ½è¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤È¸«¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬ÆüËÜ¤ÎÊèÃÏ¤ÇÈÚ¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿Æ°²è¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²Æü¤Ë¤ÏºßÆü¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç»È´Û¤¬£Ø¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤¿¤Û¤ÉÆüËÜ¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç»È´Û¤Ï¡ÖºßÆü¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç»È´Û¤ÏÆüËÜ¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÅÏ¹Ò¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤ÎË¡Î§¤È¥ë¡¼¥ë¤òÂº½Å¤·¡¢½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´Ø·¸µ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÃËÀ¤ÏÆüËÜ¤ÎÊèÃÏ¤òË¬¤ì¡¢Êè¤Ë¶¡¤¨¤Æ¤¢¤Ã¤¿´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ò¾¡¼ê¤Ë³«¤±¤Æ°û¤ß´³¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÂ´ÅãÇÌ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö£²ÅÙ¤ÈÆüËÜ¤ÎÃÏ¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈ³Åö¤¿¤ê¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤éËöÂå¤Þ¤Çã®¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¶ì¸À¤«¤é¡¢¤ª¶¡¤¨Êª¤ò°û¤à¤³¤È¤Ï¡ÖÀàÅðºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤Ê»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¡ØÂÄÍî¤·¤¿¡Ù¹Ô°Ù¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£ÃËÀ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼»ÖË¾¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÊè¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½ÅÂç¤Ê·É°Õ¤Î¿¯³²¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃËÀ¤Ï£²Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÕºáÆ°²è¤ò£²ËÜÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤¬»à¼Ô¤òËÁ¤È¤¯¤·¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ê¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥à¤ò¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¼Õºá¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥¬¥à¿©¤¤¤Ê¤¬¤é¼Õºá¤¹¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¤«¡×¤Ê¤ÉÉÔÉ¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤À¤±¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤âÌÂÏÇ·ÏÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£