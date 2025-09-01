秘密戦隊ゴレンジャーをイメージ！ドムドムハンバーガー「スーパー戦隊バーガー」
ドムドムハンバーガーは、2025年9月12日（金）より、「スーパー戦隊バーガー」を販売する。
■秘密戦隊「ゴレンジャー」をイメージ
秘密戦隊「ゴレンジャー」をイメージした、5種類のカラーが含まれた食材を使った新商品だ。
キャストは、以下の通り。
アカレンジャー役：レッドバンズ
アオレンジャー役：ブルーチェダーチーズ
キレンジャー役：目玉焼き
モモレンジャー役：ピンクトマトソース
ミドレンジャー役：レタス
ジューシーなドムドムのパティが2枚！欠かせないレタスと目玉焼き。そこに、色鮮やかなブルーチェダーチーズと、かわいい色味のハーブ入りピンクトマトソースが絡んでいる。見ているだけでなんだか元気が出てくるレッドバンズで挟んだら、「スーパー戦隊バーガー」の完成だ。 食べ応えのあるダブルパティの「強さ」と、見た目に反した味の「優しさ」でヒーローを表現した。
『これを食べて君もヒーローになろう！期間限定となっておりますので、この機会をお見逃しなく！』
(C)石森プロ・東映
【期間限定メニュー】
◆商品名：スーパー戦隊バーガー
◆価格：単品 890円（税込）
セット 1,290円（税込）
※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は、単品の販売となる。
【販売店舗】
全国のドムドムハンバーガーにて2025年9月12日より販売開始
※下記店舗では販売しない。予めご了承のこと。
・Ｇ×ＤＯＭＤＯＭ（ジー・ドムドム）
【店舗一覧ページはこちらから】
https://domdomhamburger.com/shop
■どむぞうくんたちが秘密戦隊ゴレンジャーに変身！？
ボールチェーンぬいぐるみ（5種）をドムドムオンラインショップにて販売する。
【販売開始】
2025年9月12日（金）午前8時
【詳しくはドムドムオンラインショップをチェック！】
https://www.domdom1970.com/
■ドムドムハンバーガー公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
■秘密戦隊「ゴレンジャー」をイメージ
秘密戦隊「ゴレンジャー」をイメージした、5種類のカラーが含まれた食材を使った新商品だ。
キャストは、以下の通り。
アカレンジャー役：レッドバンズ
アオレンジャー役：ブルーチェダーチーズ
キレンジャー役：目玉焼き
モモレンジャー役：ピンクトマトソース
ミドレンジャー役：レタス
『これを食べて君もヒーローになろう！期間限定となっておりますので、この機会をお見逃しなく！』
(C)石森プロ・東映
【期間限定メニュー】
◆商品名：スーパー戦隊バーガー
◆価格：単品 890円（税込）
セット 1,290円（税込）
※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は、単品の販売となる。
【販売店舗】
全国のドムドムハンバーガーにて2025年9月12日より販売開始
※下記店舗では販売しない。予めご了承のこと。
・Ｇ×ＤＯＭＤＯＭ（ジー・ドムドム）
【店舗一覧ページはこちらから】
https://domdomhamburger.com/shop
■どむぞうくんたちが秘密戦隊ゴレンジャーに変身！？
ボールチェーンぬいぐるみ（5種）をドムドムオンラインショップにて販売する。
【販売開始】
2025年9月12日（金）午前8時
【詳しくはドムドムオンラインショップをチェック！】
https://www.domdom1970.com/
■ドムドムハンバーガー公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム