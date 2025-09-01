ABCテレビでは、KONAMIの大人気野球ゲーム“「パワフルプロ野球」シリーズ”の世界を初めてドラマ化！ 2025年9月26日(金)深夜0時24分(関西ローカル)より「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」を放送する。その主演には鈴木福が決定！

わずか１歳での芸能界デビュー以降、俳優・コメンテーターなど幅広い活躍を見せている鈴木。小学校から野球を始め、中学校では野球部に所属するなど、大の野球ファンとしても知られている。今回のドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を演じる。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に鈴木が挑む！

さらに、８月31日16時からZOZOマリンスタジアムにて、「パワフルプロ野球2024-2025 パワフルデー」として開催された千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスのファーストピッチセレモニーに鈴木が登場！ 背番号２９（ふく）、胸にはドラマの放送日である926のユニフォームを着用しドラマをアピール。“「パワフルプロ野球」シリーズ”のマスコットキャラクター「パワプロくん」も球場に駆けつけた。鈴木は緊張の面持ちだったものの、キャッチャーを務めたパワプロくんに見事な投球を披露。今回のコラボドラマが生んだ最高のバッテリーが、球場を沸かせた。

鈴木は「緊張してたんですが、思ったよりいいところに投げられて嬉しかったです。チャンス〇、勝負強さ〇で特殊能力つきました！ドラマの成功を祈って投げたので、ぜひ皆さんに楽しんでご覧いただけたらと思います。」とドラマへの思いを語った。

主演・鈴木福 コメント

Q. パワプロの世界をドラマ化、と聞いた時のお気持ちは？

パワプロが小さな頃から大好きだったので、その世界観がドラマ化されるのに驚きましたし、主演のオファーをいただけてとても嬉しかったです！

小学生の頃、野球のドラマに出演したのをきっかけに野球にハマり、野球部に所属したので、また野球を題材にしたドラマに出られるのもとても嬉しいです。

Q.“パワプロ”の思い出はありますか？

野球を始めた時、当時のコーチに「パワプロをやって野球のルールを覚えろ」と言われたのを覚えています。パワプロとプロスピで野球のルールを覚えたと言っても過言ではありません！

中学生の頃、チームメイトの家でパワプロをしたのも良い思い出です。

Q.視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

パワプロの世界観の中で、個性豊かなキャラクターたちによるストーリー、パワプロファンのみなさんはもちろん、まだあまり知らない方にも楽しんでもらえるドラマになっています！このドラマを観て、パワプロを更に好きになってもらえたら嬉しいです！

【あらすじ】

今回の激戦の舞台は忙しない現代社会！主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム“パワフル社会人”を発見。その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲―、と個性豊かな面々と出会う。昼休みに何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチを入れると、不思議なことが…。なんとそこには、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリ。そして、自分の能力も丸裸に…。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まる！

【番組情報】

「パワプロドラマ2025 -平凡な新社会人の俺がサクセスした話―」

2025年9月26日(金)深夜0時24分～1時19分 (関西ローカル)

脚本：辻皓平(ニッポンの社長)

出演：鈴木福

★放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信

TVer：https://tver.jp/series/sr7356u1ra

◆公式HP◆

https://www.asahi.co.jp/pawa2025