おばたのお兄さん、２歳息子のまぶた腫れた「犯人は蚊」
お笑い芸人・おばたのお兄さんが１日までに、オフィシャルブログを更新。
２歳になった息子のまぶたが大きく腫れてしまったことを報告し、注意を呼びかけた。
８月30日、「許さねぇ！！！！」と題してブログを更新したおばたは、絵文字を交えながら「息子のまぶたがボーーーーンと腫れました」と左瞼が腫れながらアイスを食べる息子の姿とともに報告し、「犯人は、、、、蚊です」と説明。前日、保育園の帰り道に緑道を通った際に刺された可能性が高いとし、「昨日は夕方から涼しくて蚊がたくさんいたみたい」「外で遊ぶ時はもちろん虫除けスプレーを使ってるんだけど、保育園から家までの歩いて10分くらいの距離ならいいかと思っていたらさ、、、油断も隙もない奴らだ」と悔しさをにじませた。
腫れた部分が目元だったため市販薬を使うこともできず、冷やそうとしても「超絶拒否」されたといい、「かゆさから、かいちゃって多分炎症で腫れちゃいました」と状況を明かした。その後、「妻から『皮膚科で薬をもらった！』と連絡が来た」ようで、「一安心です」と安堵したという。
「虫刺されも甘くみてると細菌が体に蔓延して他の病気にかかることもあるので注意ですね！！」と呼びかけたおばた。「この感じだと９月いっぱいは蚊が出そうなので、皆さんもお気をつけて！！！！！」と注意を促した。
さらに、「先日息子は２歳の誕生日を迎えました！健康でいてくれてありがとう」と祝福し、“HAPPY BIRTHDAY”のガーランドや風船の飾り付けをバッグに、黄色の風船を両手に持ち満面の笑みの息子と“シャキーン”のポーズをしたおばたと妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーとの記念ショットを公開。誕生日当日には「ワンオペ新潟父子旅行」に出かけたことも明かし、父子の楽しそうな２ショットとともに「その様子はまたお届けします！」と予告した。
最後は「今日は三重県四日市市でお仕事です」「あと本日18:00〜YouTube更新しますのでぜひ！」と告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ちっゃい子どもで、肌も弱いのに、まぶた お大事に」「目元噛まれるなんてかわいそうに」「そこ！！？ってところ噛んできますよね」「病院のお薬早く効きますように」「可哀想に」「夫婦間のコミュニケーションがキチンととられてて、子供に愛情いっぱい注がれてて素晴らしい」「お子様の目、早く回復します様に」「蚊、これから要注意だよね」「あんなにかわいい坊っちゃんに!!許せん」や、「息子くん改めて２歳のお誕生日おめでとうございます」「家族でのお写真、幸せに溢れてて可愛くて素敵すぎます」「もう２才なのね、おめでとうございます」などの声が多く寄せられている。
