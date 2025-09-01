ケンカの原因になるからやめて！見過ごせない彼氏の習性９パターン
女性には「注意したら彼氏にキレられる」とわかっていつつ、突っかかってしまうことがあるようです。どんな男性の行動が我慢できないのかを知れば、ケンカを回避できるかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「『またケンカになるな』とわかっているからこそやめてほしい彼氏の習性」をご紹介します。
【１】テレビをつけっぱなしで寝ていた彼氏を注意したら、「見てんだよ！」と半ギレする
「ここまでの逆ギレは腹立つ」（２０代女性）など、彼氏の理不尽すぎる態度に我慢ができない女性も多いようです。他にも、散らかしている机を整頓した、ニオイがきついデニムを洗われたといったことで彼女を怒るのは理不尽な行為。自分が他人に迷惑かけていることを冷静に見つめ直しましょう。
【２】友人の前で格好つけるため、彼女をおとしめて上に立とうとする
「ふざけんな！」（２０代女性）など、人前でいい格好をしたいがために態度を豹変させ、彼女に激怒されるパターンです。彼女の話題を出す際は、たとえ笑い話であっても、「そういうところがカワイイ」などの言葉を添え、フォローを忘れないようにしましょう。
【３】大好きなアイドルについて、いちゃもんばかりつけてくる
「しつこいと怒るわ！」（２０代女性）など、趣味への度が過ぎる批判は、怒りを抑えることが難しいようです。彼女の応援するアイドルが気に食わないときは、彼女も逆の立場のときは我慢しているんだと想像し、気を落ち着けましょう。
【４】「タバコやめて！」など、クセや習慣を直すようお願いすると逆ギレしてくる
「煙が迷惑だと言ってるのに、『税金払ってるからいいだろ』とか返されても…」（３０代女性）など、当たり前のことを注意されても反省せずに反論してくる男性はイラッとされるようです。女性が嫌がっていることに対し理詰めで反論しても、よけいに怒りを買うことになると頭に入れておきましょう。
【５】「俺のこと好き？」としつこく聞いてくる
「私の気持ちを信じてないみたいでイラッとする」（２０代女性）など、しつこすぎる愛情確認はケンカの種になるようです。まずは自分から気持ちを伝えると、彼女も好意を示しやすくなるのではないでしょうか。
【６】ネット上の交流について口を出すと不機嫌になる
「ヤキモチ焼くことを伝えたいだけなのに…」（２０代女性）など、彼氏が嫉妬心を理解してくれず、ケンカに発展するパターンです。彼女の嫉妬も好きだからこその気持ちなので、ＳＮＳで女性と交流したことに嫌味を言われても、ムッとせずに柔らかな態度で接しましょう。
【７】母親を自慢してくる
「おふくろの味とか得意げに語られても、無理！」（２０代女性）など、女性にとって彼氏の母の自慢話は本能的に避けてほしい話題のようです。今までそれでケンカをしたことがなくても、実は不満を抱えている女の子もいるので、男性のほうから意識的に控えたほうがよい話題といえるでしょう。
【８】飲み会に行ったっきり連絡しない
「待ってる側の気持ちを考えなさすぎ」（２０代女性）など、男性は「予定を知っているならいいじゃん！」と思いがちですが、女性は連絡がないと不安でたまらないようです。彼女が文句を言っても応戦せず、「心配してくれたんだね。ごめんね」と謝りましょう。
【９】元カノの話や過去のハッピーな恋愛話
「されたら嫌なことはするな！」（２０代女性）など、得意気に昔の恋愛話を語る男性に女性がキレるパターンです。ドラマや映画などで過去の恋愛経験と似たようなシーンを見かけても、そこから自分の恋バナに持っていくような行為は控えましょう。
ほかにも「『またケンカになるな』とわかっているからこそやめてほしい彼氏の習性」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
【１】テレビをつけっぱなしで寝ていた彼氏を注意したら、「見てんだよ！」と半ギレする
「ここまでの逆ギレは腹立つ」（２０代女性）など、彼氏の理不尽すぎる態度に我慢ができない女性も多いようです。他にも、散らかしている机を整頓した、ニオイがきついデニムを洗われたといったことで彼女を怒るのは理不尽な行為。自分が他人に迷惑かけていることを冷静に見つめ直しましょう。
「ふざけんな！」（２０代女性）など、人前でいい格好をしたいがために態度を豹変させ、彼女に激怒されるパターンです。彼女の話題を出す際は、たとえ笑い話であっても、「そういうところがカワイイ」などの言葉を添え、フォローを忘れないようにしましょう。
【３】大好きなアイドルについて、いちゃもんばかりつけてくる
「しつこいと怒るわ！」（２０代女性）など、趣味への度が過ぎる批判は、怒りを抑えることが難しいようです。彼女の応援するアイドルが気に食わないときは、彼女も逆の立場のときは我慢しているんだと想像し、気を落ち着けましょう。
【４】「タバコやめて！」など、クセや習慣を直すようお願いすると逆ギレしてくる
「煙が迷惑だと言ってるのに、『税金払ってるからいいだろ』とか返されても…」（３０代女性）など、当たり前のことを注意されても反省せずに反論してくる男性はイラッとされるようです。女性が嫌がっていることに対し理詰めで反論しても、よけいに怒りを買うことになると頭に入れておきましょう。
【５】「俺のこと好き？」としつこく聞いてくる
「私の気持ちを信じてないみたいでイラッとする」（２０代女性）など、しつこすぎる愛情確認はケンカの種になるようです。まずは自分から気持ちを伝えると、彼女も好意を示しやすくなるのではないでしょうか。
【６】ネット上の交流について口を出すと不機嫌になる
「ヤキモチ焼くことを伝えたいだけなのに…」（２０代女性）など、彼氏が嫉妬心を理解してくれず、ケンカに発展するパターンです。彼女の嫉妬も好きだからこその気持ちなので、ＳＮＳで女性と交流したことに嫌味を言われても、ムッとせずに柔らかな態度で接しましょう。
【７】母親を自慢してくる
「おふくろの味とか得意げに語られても、無理！」（２０代女性）など、女性にとって彼氏の母の自慢話は本能的に避けてほしい話題のようです。今までそれでケンカをしたことがなくても、実は不満を抱えている女の子もいるので、男性のほうから意識的に控えたほうがよい話題といえるでしょう。
【８】飲み会に行ったっきり連絡しない
「待ってる側の気持ちを考えなさすぎ」（２０代女性）など、男性は「予定を知っているならいいじゃん！」と思いがちですが、女性は連絡がないと不安でたまらないようです。彼女が文句を言っても応戦せず、「心配してくれたんだね。ごめんね」と謝りましょう。
【９】元カノの話や過去のハッピーな恋愛話
「されたら嫌なことはするな！」（２０代女性）など、得意気に昔の恋愛話を語る男性に女性がキレるパターンです。ドラマや映画などで過去の恋愛経験と似たようなシーンを見かけても、そこから自分の恋バナに持っていくような行為は控えましょう。
ほかにも「『またケンカになるな』とわかっているからこそやめてほしい彼氏の習性」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）