『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』第9話 “ニャポカリプス” の世を謳歌するユアとリホ
7月7日（ニャニャ月ニャの日）からテレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch ”ニャニャch” ）ほかにて順次放送がスタートした『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』、第9話のあらすじと場面カットが到着。また、Chapter9に登場するゲストキャラクターや挿入歌の情報も公開された。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、マッグガーデン発行『月刊コミックガーデン』『MAGCOMI』で連載中、原作・ホークマン、作画・メカルーツによる衝撃のキャットフルコミック。テレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch）ほかにて7月7日より順次、放送がスタートしている。
Chapter9に登場するゲストキャラクターは、伊瀬茉莉也と稗田寧々が演じる。また、Chapter9では本作をイメージして書き下ろされた挿入歌、近石涼『猫のしわざ』とSarina『Catastrophe』が流れることも公開。作詞・作曲を自ら手掛ける両アーティストから、楽曲制作についてのコメントも到着した。
さらに、本作を未視聴の皆様にも ”ニャンデミック” を起こすべく、Chapter1（第1話）をYouTube／TikTokにて本日より無料公開中。
＜Chapter9「コニャンコー」＞
グランマによってジョーンズと名付けられた謎の猫。メカニックのミツル（猫好き）が猫語翻訳機を作り、砦で共に暮らすことになる。果たして彼は人と猫との架け橋となるのか──。一方その頃、 ”ニャンデミック” サバイバーのユアとリホは、ブラック企業から解放されたことで、 ”ニャポカリプス” の世を謳歌しており…。
☆第9話先行カットやキャスト・アーティストをチェック！（写真14点）＞＞＞
脚本：入江信吾
絵コンテ：吉川博明
演出：岩田義彦
作画監督：たかはしなぎさ
個性的なゲストキャラクターも魅力の本作。Chapter9ではクナギ達とはまた別の場所で ”ニャンデミック” の世を生き延びている2人組ユア・ブランシェットとリホ・コールマンが登場。伊瀬茉莉也と稗田寧々が演じる元同僚の2人旅の行方とは――。そして、ユア＆リホの旅路を彩る2曲の書き下ろし挿入歌も公開。アーティスト近石涼とSarina、それぞれが表現するニャイリビの世界もぜひお楽しみを。
（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会
