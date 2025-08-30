2025年9月13日（土）から23日（火・祝）の11日間、『ウポポイ（民族共生象徴空間）』にて、アイヌ民族の食文化をアイヌ料理や特別プログラムを通して体感できるイベント『ピリカ スケ・ピリカ ハル ～おいしい料理・おいしい食べもの～』が開催されます。

アイヌ民族は、自然の恵みから、どんな食料をいつ・どこで獲得し、どのように料理するのかという知識を受け継いできました。

『ピリカ スケ・ピリカ ハル ～おいしい料理・おいしい食べもの～』は、伝統的なアイヌ料理や食文化に関するプログラムを通して受け継がれてきた食文化を体感することができるだけでなく、ラーメンやカレーなどアイヌ料理の新たな取り組みについても知ることができます。

フンペ（くじら）とアイヌ文化の関わりを実食体験と芸能を通して体感できる『イペアン ロ！～フンペオハウ（くじらの汁もの）～』では、白老町ではなかなか食べることができないフンペオハウの実食体験ができます。現在も白糠町で食べられている『フンペオハウ』の作り方を現地の伝承者から学び、『ウポポイ』での提供が実現したそうです。

【プログラム詳細】

イペアン ロ！～フンペオハウ（くじらの汁もの）～

開催日時：13日（土）、15日（月・祝）、21日（日）12:00～12:40

※有料・要予約

『ポロトコタンの夜』では、白老に伝わるフンペ リムセ（くじらの踊り）を観覧することができます。

【プログラム詳細】

ポロトコタンの夜

開催日時：13日（土）18:00～19:00

※無料

『ポネオアウ（動物の骨が入った汁もの）ラーメン』は、阿寒アイヌコンサルンの廣野洋（ひろのひろし）さんと札幌のアイヌ料理店『ケラピリカ』との共同制作。『ウポポイ』でしか味わえない一品を100食限定で試食することができます。

【プログラム詳細】

ポネオアウラーメン試食会

開催日時：14日（日）11:30～12:30

※無料

アイヌのウポポ（歌）や舞踊を取り入れたバンド『nincup（ニンチュプ）』の豊川容子（とよかわようこ）さんが作るシケレベ（キハダの実）をスパイスに使用したカレーの試食体験も開催されます。※50食限定

【プログラム詳細】

シケレベカレー試食体験

開催日時：20日（土）11:30～12:30

※無料

その他にもアイヌ文化を体験することができるコンテンツが盛りだくさんです！

ピリカ スケ・ピリカ ハル ～おいしい料理・おいしい食べもの～

開催期間：2025年9月13日（土）～23日（火・祝）

営業時間：9:00～18:00（土日祝は20:00まで）

開催場所：北海道白老郡白老町若草町2丁目3 ウポポイ園内

※「ピリカ」の「リ」及び下線部は下付き小文字

北海道Likers編集部のひとこと

食欲の秋。アイヌ民族の食文化をアイヌ料理や特別プログラムを通して体感できるチャンスです！

ラーメンやカレーなど、アイヌ料理の新たな取り組みも興味深いですね！ 無料の試食会なども開催されるので、この機会にアイヌの文化に触れて新たな発見を楽しんでみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

