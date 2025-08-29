『ブサメンガチファイター』第9話 護衛を依頼された富豪に嫌な予感
2025年7月6日（日）よりTOKYO MXほかにて放送開始するTVアニメ『ブサメンガチファイター』第9話のあらすじと先行カットが公開された。また、キャストによる寄せ書きサイン入り新ビジュアルプレゼントキャンペーンが開始された。
『ブサメンガチファイター』は原作・弘松涼、漫画・上月ヲサムによる、『月刊ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載されていた漫画作品。続編『ブサメンガチファイターSSS』が『月刊ビッグガンガン』にて連載中だ。
冤罪によって無職の引きこもりになってしまった吉岡しげる（34）は、異世界でもブサメンを貫く事で膨大なステータスを入手。チート級の能力値で ”絶対神” として第二の人生を歩み始める。
同時に異世界にきた3人の男女――聖華、誠司、リーズと行動を共にする事になるが、しげるには「女の子に触れるだけでHPが減ってしまう」という弱点が……。
危険回避のため早々にパーティーを離脱して一人旅をと思うしげるだったが――？
第9話のあらすじ＆先行カットはこちら。
＜第9話「設立ガチカンパニー」＞
殺人カジノでの騒動がようやく終わり、お祝いパーティーを開くしげるたち。そんな中しげるは、もう一人の絶対神・カリナと、彼女が属する謎の組織「オルドヌング・スピア」の存在について思いを巡らせていた。
翌日、カジノの元従業員・加藤が現れ、コロシアムから助けた富豪の護衛を依頼したいと相談を持ちかける。元上司によく似たその富豪に嫌な予感がするしげるだったがーー？
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
そして公式Xにて、しげる役諏訪部順一、聖華役稲垣好、誠司役白石兼斗、リーズ役内田真礼、カリナ役安済知佳の寄せ書きサイン入り新ビジュアルプレゼントキャンペーンが開始された。キャンペーン詳細は公式Xをご確認の上、ぜひご参加を。
（C）弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会
