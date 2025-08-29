自分にピッタリのボールの選び方は…？ボールを変えるとスコアが上がる！

「クラブだけでなくボールのフィッティングも必要なの？」その答えは、タイトリストの“ボールフィッティング”を体験するとよくわかる。

フィッティングを受けた3人のアマチュアゴルファーも、自分に合ったボールがスコアアップにつながることを実感！ボール選びの大切さを深く知った。

スコアリングエリアのパフォーマンスでボールを選ぶべし

向井伸吾フィッター

●タイトリストジャパンに4人しかいない「ボールフィッター」の1人。ツアープレーヤーのボール・クラブのフィッティングを長きに渡り経験しており、“現場”で求められるボールの性能を熟知している。

タイトリストのボールフィッティングは「座学」からはじまる。アマチュアゴルファーの多くがボールに関する知識を正しく理解していないため、まずはそれを知ってもらうことが目的だ。

向井フィッターによれば「ボールはクラブフィッティングよりも先に行なうべきもの」とのこと。「1ラウンドでドライバーは最大でも14回、パターはだいたい36回前後使いますが、ボールを使う回数はそのラウンドのスコアの数とイコール。だから、まずはボールを正しく選ぶことが大切なんです」（向井）。

まさに“目からウロコ”の知識が盛りだくさんでした

この話にフィッティングを受けた参加者全員が納得していた。そして、ボール選びで最重視すべきはアイアンとアプローチ、いわゆる「スコアリング」に直結するショットでのパフォーマンスになる。なぜならば、このふたつがスコアの大半を占めるからだ。

これらの話を聞いたアマチュアたちはこの時点でボール選びの重要性と、使用球が自分に合っているかに不安を感じていたが、フィッティングが自信と安心へ導いてくれる！

タイトリストのボールフィッティングでは「Pro V1」「Pro V1x」「-Pro V1x（レフトダッシュ）」「AV X」から、プレーヤーのパフォーマンスを最大限に引き上げるボールを推奨してくれる

正しいボール選びのポイント

①スコアリング（アイアン・アプローチ）に重点を置く

→アイアン・アプローチでの性能が重要

②ヘッドスピードは関係ない

→先入観なく、純粋にパフォーマンスが高いものを選ぶ

③1つに決める

→ラウンドごとにボールを変えると、パフォーマンスにムラが出る

「アマチュアゴルファーはドライバーで飛距離が伸びることを期待してボールを選びがちですが、この選び方ではご自身に最適なボールは選べません。スコアアップしたいのであれば差の出ないドライバーの飛距離ではなく、トータルパフォーマンスが高いボールを選ぶべき。このとき、ヘッドスピードやクラブとの相性はまったく関係ありません」（向井）

各ボールの特性

Pro V1

ソフトな打感から放たれる中弾道の球筋が特徴。グリーン周りでのスピン性能が高く、コントロール性も抜群

Pro V1x

タイトリストのボールのなかでもっともスピン性能が高い。しっかり目の打感で高弾道のボールを打てる

―Pro V1x（レフトダッシュ）

「Pro V1x」よりもさらにしっかりした打感を好むゴルファーにオススメ。ロングショットでのスピン量を減らしやすい

AVX

非常にソフトな打感で、低弾道のボールが打ちやすい。「レフトダッシュ」同様にロングショットでスピン量が低減しやすい特性がある

いかがでしたか？ スコアを左右するボール選び、ぜひ慎重に行ってみてください。

向井伸吾フィッター

●タイトリストジャパンに4人しかいない「ボールフィッター」の1人。ツアープレーヤーのボール・クラブのフィッティングを長きに渡り経験しており、“現場”で求められるボールの性能を熟知している。

試打アマチュア 小森 渚さん

● 平均スコア7 0台、年間ラウンドは50回前後。日体大ゴルフ部出身のアスリート女子で、飛距離アップに取り組んでいる。

試打アマチュア 内田 剛さん

●平均スコア80台、年間ラウンドは70回前後。元ラガーマンでパワフルなスイングが持ち味。十数年「P r oV1x」を愛用中。

試打アマチュア 松本圭一郎さん

● 平均スコア90台、年間ラウンドは40回前後。ドローが持ち球で、普段はソフトな打感のボールを好んで使っている。

構成＝石川大祐

写真＝相田克己

協力＝アクシネットジャパンインク（タイトリスト）、サザンヤードカントリークラブ