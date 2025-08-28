Snow Man ÌÜ¹õÏ¡¡¢¥Ô¥ó¥¯¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥¥åー¥È¤ÊFENDI¥³ー¥Ç¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È·ÏÅý¤¬°ã¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÈ¿Â§²á¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬8·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ØVOGUE JAPAN¡Ù2025Ç¯9·î¹æ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Snow Man ÌÜ¹õÏ¡¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È·ÏÅý¤¬°ã¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÈ¿Â§²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ë
¡¡ÌÜ¹õ¤Ï¡ÖA soft hug in pink by FENDI.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¥Ô¥ó¥¯¥³ー¥È¤Î½©Åß¥Ô¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£FENDI¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÌÜ¹õ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ùー¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¼ó¤Ë¤¢¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ýー¥º·è¤á¤ë¤Ê¤É¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È·ÏÅý¤¬°ã¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤â»÷¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÎºÇ¶¯¤ÎÃË¤À¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áËÜ ¼ê¡Ë