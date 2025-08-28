【ワシントン＝阿部真司】米ニュースサイト・アクシオスによると、米国のトランプ大統領は２７日、パレスチナ自治区ガザの戦後統治を協議する会合をホワイトハウスで開いた。

英国のトニー・ブレア元首相やトランプ氏の娘婿のジャレッド・クシュナー氏らが出席した。両氏はイスラム主義組織ハマスを除外した戦後の統治案を示したとみられ、ガザの食料危機についても意見を交わした。

会合には米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使も出席した。ウィトコフ氏は数か月にわたり、ガザ情勢を巡ってブレア、クシュナー両氏と協議を重ねてきたという。２６日の米ＦＯＸニュースのインタビューでは、政権が人道支援や戦闘終結後の復興に関する包括的な計画の策定を進めていると明らかにしていた。

ブレア氏は英国が参戦した２００３年のイラク戦争時に首相を務め、退任後も中東問題に取り組んできた。クシュナー氏は第１次トランプ政権で大統領上級顧問として中東和平を担当した。

これに関連し、米国のルビオ国務長官は２７日、訪米中のイスラエルのギデオン・サール外相と会談した。ガザ情勢について協議したほか、イラン情勢を巡り緊密に協力することで一致した。