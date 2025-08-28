¡Ö¤³¤ê¤ã¤¤ì¤¤¤À¡×¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¡Ä«¤Î¸ÐÈÊ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëàÇñ¤Þ¤ì¤ëÊ¸²½ºâá¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Ã²
°ìÅÙ¤ÏÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤½É¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê½É¤À¤í¤¦¤«¡©
¸Þ¤ÄÀ±¤ÎºÇ¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡£¤¤¤Ä¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÄ¶¿Íµ¤Î¹´Û¡£¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤ÉÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌ±½É¡£àÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤á¤ÎÍýÍ³¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î·úÊª¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Âç¤¤ÊÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£
2025Ç¯8·î12Æü¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø½½ÏÂÅÄ¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÀÄ¿¹¸©¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï½½ÏÂÅÄ¥Û¥Æ¥ë¤Î½êºßÃÏ¤Ï½©ÅÄ¸©¡£
»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚºà¤â½©ÅÄ¿ù¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¡×
½ñÀÒ¡Ö¤È¤¤ò´¶¤¸¤ë¡¡¤ª½É¿Þ´Õ: ¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç½ä¤ë¥ì¥È¥í·úÃÛ¥¬¥¤¥É¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈµÜÀ²µª¡Ê¡÷rninopon¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤¦Òì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¤3³¬·ú¤Æ¤ÎÍÎ´Û¡£
½½ÏÂÅÄ¸ÐÈÊ¤Î½©ÅÄ¸©¾®ºäÄ®¤Ë¤¢¤ë½½ÏÂÅÄ¥Û¥Æ¥ë¤À¡£¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½½ÏÂÅÄ¥Û¥Æ¥ë¤Ï·úÃÛÅö»þ¡¢½©ÅÄ¡¦ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¤Î»°¸©¤«¤éµÜÂç¹©È¬½½Ì¾¤ò½¸¤á¤Æµ»½Ñ¤ò¶¥¤ï¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö·úÊª¤ÏÆüËÜ»°ÂçÈþÎÓ¤ÎÅ·Á³½©ÅÄ¿ù¤ÎµðÌÚ¤ò¹ª¤ß¤ËÇÛ¤·¤¿ÌÚÂ¤»°³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢³°ÊÉ¤Ï¿ù¤ÎÈ¾´ÝÂÀ¤òÄ¥¤ê¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÉô²°¤Î¾²¤Î´Ö¡¢Å·°æ¡¢³Ê»Ò¸Í¤Ê¤É¤Î°Õ¾¢¤â°ì¤Ä°ì¤Ä°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤Ã¤¿¼ñ¤ÈÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½½ÏÂÅÄ¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡Ë
¤½¤Î³ÊÄ´¹â¤¤»Ñ¤ËX¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¼¤³¤ê¤ã¤¤ì¤¤¤À¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤ÆÂ©¤òÆÝ¤à......¡×
¡ÖÀäÂÐ»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤ÊÌÚÂ¤·úÃÛ¤òºî¤ì¤ëÂç¹©¤µ¤ó¤ä¿¦¿Í¤µ¤ó¡¢²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡Öº£¡¢¤³¤ó¤Ê½É¸«¤Ä¤±¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢½ÉÇñ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ëÌ¥ÎÏ¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦µÈµÜÀ²µª¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Ä«¤Î¸ÐÈÊ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë½©ÅÄ¿ù¤Î·úÃÛ
Åê¹Æ¼Ô¡¦µÈµÜÀ²µª¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½½ÏÂÅÄ¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î10Æü¤ÎÄ«5»þ¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ«¡¢½½ÏÂÅÄ¸Ð¤ò¼Ö¤Ç°ì¼þ¤·¤è¤¦¤È¥Û¥Æ¥ë¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Î»Ñ¤¬¡¢Ä«Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£½½ÏÂÅÄ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥í¥Ó¡¼¡Ê¡ÖÇñ¤Þ¤ì¤ëÊ¸²½ºâ¤ÎÀ¤³¦¡Ø¤ª½É¿Þ´Õ¡ÙÃø¼Ô¡×¡Ê¡÷rninopon¡ËµÈµÜ À²µª¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë
Ä»¤ÎÀ¼¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÄ«¤Î¸ÐÈÊ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë½©ÅÄ¿ù¤Î·úÃÛ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈµÜÀ²µª¤µ¤ó¡Ë
µÈµÜ¤µ¤ó¤¬½½ÏÂÅÄ¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤ËÎò»Ë¤¢¤ë·úÊª¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤¬¡¢µÜÂç¹©¤¬ÏÂÉ÷¤Ë·ú¤Æ¤¿¥Û¥Æ¥ë·úÃÛ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½©ÅÄ¿ù¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿³°´Ñ¤ä¡¢¼ñ¸þ¤Î¶Å¤é¤µ¤ì¤¿¿á¤È´¤±¶õ´Ö¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÀºÌ©¤µ¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿Éô²°¤Ï°Õ³°¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÂÉ÷¤Ç¡¢¥´¥Æ¥´¥Æ¤È¤·¤¿¹ë²Ú¤µ¤Î¤Ê¤¤¡¢·úÀßÅö»þ¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÁõ¤Î°ìÉô¤Ï¿·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÃúÇ«¤Ë²þ½¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë´ûÂ¸ÉôÊ¬¤È¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈµÜÀ²µª¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇñ¤Þ¤ì¤ëÊ¸²½ºâ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëµÈµÜÀ²µª¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÀä»¿¤¹¤ë½½ÏÂÅÄ¥Û¥Æ¥ë¡£°ìÅÙ¤ÏÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
½©ÅÄ¸©¤ÈÀÄ¿¹¸©¤Î¸©¶¤Ë¤¢¤ë½½ÏÂÅÄ¸Ð¤òË¾¤à½É¤Ï¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¹Ô¤¤Å¤é¤¤¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤¬µÈÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©