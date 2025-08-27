読売新聞は、27日の朝刊で、日本維新の会の池下卓議員が採用していた公設秘書について、給与を不正に受給していた疑いがあるとして、東京地検特捜部が捜査していると報じました。その後、読売新聞は記事が誤りであったことを認め、謝罪しました。

◇

27日朝、日本維新の会の池下卓衆議院議員が報道各社の取材に応じました。

日本維新の会 池下卓衆議院議員

「一言で言いますと、事実無根であると思っております。事実でないということであれば。訂正記事を書いていただきたい」

池下議員が訂正を求めたのは27日、読売新聞の1面トップに載った記事。東京地検特捜部が、池下議員が採用していた公設秘書2人について、勤務実態がないにもかかわらず、国から給与を不正に受給していた疑いがあるとして、捜査していると報じたのです。

日本維新の会 池下卓衆議院議員

「一切そういう事実はありません」

――東京地検からの捜査は？

日本維新の会 池下卓衆議院議員

「全くないです」

実際、27日、東京地検特捜部が家宅捜索を行ったのは、同じ日本維新の会ではあるものの、池下議員ではなく、石井章参議院議員の関係先。

読売新聞は、記事が誤りであったことを認め、編集局の幹部が池下議員のもとを訪れました。

読売新聞 編集局幹部

「きょうの記事について、謝罪を申し上げたということ」