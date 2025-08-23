ESSEonlineで2025年7月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（75歳）は、高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしています。ここでは、小笠原さんの「今あるものを使いまわす」まさに“ケチじょうず”な生活について語ります。

※ 記事の初出は2025年7月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

ものを増やさない、買わない「ケチカロジー」な暮らし

私は、自身の節約生活を「ケチカロジー」と称しています。エコロジー（生態学）などをもじった造語で、「ケチ道」「ケチ学」のようなものです。そんな私はまぎれもない節約家ですが、所有欲も少ないので、特殊ケチかもしれません。

「ケチカロジー」は、ものへの執着を減らすということでもあります。たとえば私が衣食住に対する所有欲をあまりもたないのは、ものの少ない生活環境が清々しいからです。

と言いましても、3DKのわが家には、それなりの生活用具が収まっています。それでも年金生活に突入した10年前からはもう増やさない、買わないということを鉄則にしてきました。それは月々の年金額がわずか4万円弱であり、なお健康上の理由で、パートなどで働くこともできないからです。

長年続けている「一日1000円生活」

私は「一日1000円生活」として、一週間分の7000円を財布代わりにしている近隣の銀行から毎週引き落とし、散歩を兼ねた買い物で、毎日1000円札を1枚だけ使うことを続けてきました。

1000円は主に食料品で、そのほかは電化製品が壊れたり、血圧計を買わなければならなくなったり、入院したりと大型出費が必要となれば、お財布代わりの銀行ではなく、少し遠くて意図的に行きにくくしている金融機関から引き落としをせざるを得ません。

ただし一年前から、買い物にも出にくい体力低下により、宅配による食料調達に変更しました。この注文費用は、これまでのところ一週間分で3000〜5000円。つまり一日1000円以内で賄われています。

注文用のカタログでは、最初は欲しいものにどんどん印をつけ、気分だけを満喫させて、その後は何度も見直して絶対今必要かどうかチェックし、できる限り消去していきます。肝心なのは、それを「残念！」とは思わず、「減らせてよかった！」と思えるようになることだけです。

服、日用品…「ケチじょうず」なもの選び

街を歩けばすてきなお洋服や日用品をたくさん見かけます。今はもう買うこともありませんが、かつての私は、まずそれが「一生着られるかな？」と考えていました。

「一生！？」驚かれるでしょうか。でも私は、たとえば10代の頃に母が編んでくれたものや、20歳になったとき買ってもらった服を今も着ています。

当時の私の服選びは、周りが着ているような流行りものではなく、新旧のパリコレなどの写真で心惹かれたドレスなどと印象が重なる服を目標にしたのです。街で目につくトレンド服はできるだけ避けました。それが安易に買わないですむ、ひとつのテクニックなのです。

友達も着ている安心なアイテムや、お店の売れ筋商品ではなく、たとえば素材の品質や縫裁の確実さ、アートを感じるデザインや色合いといった、トレンドを超えて、老いても着られそうな服を選ぶようにしてきました。そういう服は私にも滅多に見つけられませんでしたので、長く大切に着られる希少な一枚を発見するまで探して、なかったら買わないですむことを喜びました。

また便利グッズは、わが家ではご法度です。目新しいだけの場合があり、廉価だからと買ってしまうと、じきに使わなくなるものまで増える一方です。

たとえばビンのフタがあけにくく、フタをあけるための道具が必要だと思っても、雑貨店などで私は探しません。輪ゴムをフタの側面にはめれば大方あけることができますし、しぶとくあかないジャムなどの金属フタは、1か所をトンカチなどで叩いてちょっとつぶせば開きます。

そのほか、セロテープは包装袋などについてくるテープを再利用。調理用のボールは、みそや豆腐の入っていたプラスチック容器。文具のクリップは洗濯ばさみです。

買い物を楽しみにはしない。ものを増やさない。今あるものを使いまわす。できるだけものを減らして、人から「ケチなヤツ」と思われても問題なしとするのが「ケチカロジーの法則」であり、「ケチじょうず」と呼んでいるのです。