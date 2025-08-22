画像はWEBコミックガンマ「メイドインアビス」のページ（https://webcomicgamma.takeshobo.co.jp/manga/madeinabyss/）より

【第71話】 8月22日 公開

竹書房は8月22日、つくしあきひと氏によるマンガ「メイドインアビス」の第71話「射手」をWEBコミックガンマにて公開した。

第71話では、レグ達が狙撃手に襲撃される。肉や骨でできた特殊な弾丸での攻撃に対し、一行がとった反撃の手段は……。

なお、現在WEBコミックガンマでは、第70話「兄とでも」や、39話「還らずの都」も公開されている。

第71話「射手」のページ

【メイドインアビス】

隅々まで探索されつくした世界に、唯一残された秘境の大穴『アビス』。どこまで続くとも知れない深く巨大なその縦穴には、奇妙奇怪な生物たちが生息し、今の人類では作りえない貴重な遺物が眠っている。

「アビス」の不可思議に満ちた姿は人々を魅了し、冒険へと駆り立てた。そうして幾度も大穴に挑戦する冒険者たちは、次第に『探窟家』呼ばれるようになっていった。

アビスの縁に築かれた街『オース』に暮らす孤児のリコは、いつか母のような偉大な探窟家になり、アビスの謎を解き明かすことを夢見ていた。そんなある日、リコはアビスを探窟中に、少年の姿をしたロボットを拾い……？